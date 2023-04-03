Тяжело раненые и гражданские — среди освобожденных. Из плена вернулись еще 12 украинцев

Погода за окном продолжает меняться, а на календаре появляются новые даты. И только ход боевых действий и обмен пленными представляют интерес для миллионов украинцев ежедневно.

Сегодня, 3 апреля, домой из плена вернулись еще 12 украинцев. Что о них известно – рассказываем дальше.

Обмен пленными 3 апреля: кого вернули

В ходе обмена сегодня в Украину вернулись 12 человек. Среди них пятеро тяжелораненых. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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По данным Координационного штаба, военных захватили в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки Луганской области.

Освобожденные военные относятся, в частности, к 518 отдельному батальону специального назначения и 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. К 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр. А также 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57 отдельного стрелкового батальона.

Также Украине удалось вернуть двух гражданских, которых оккупанты держали в качестве заложников. Их взяли в плен в селе Липцы Харьковской области и в Мариуполе.

Согласно Женевским конвенциям, гражданских людей вообще не должны брать в плен, — пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что гражданских не только держали в заложниках, нарушая Женевские конвенции, но и не оказывали им соответствующую медицинскую помощь.

Также, по словам Координационного штаба, 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права.

Государство-агрессор решило отпустить лишь пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции.

Все эти нарушения красноречиво демонстрируют нежелание врага соблюдать Женевские конвенции и международные соглашения. А также еще раз доказывают его неоправданную жестокость к пленным.

Поэтому омбудсмен Украины призвал международное сообщество работать и усилить давление на Россию. Для того чтобы РФ соблюдала международное гуманитарное право и освободила без каких-либо условий из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины. В частности, речь идет о гражданских и тяжелораненых.

Украина нуждается в допуске к местам содержания граждан нашей страны!

— Поскольку РФ не обеспечивает надлежащие условия пребывания: отсутствие связи с родными, ненадлежащая медицинская помощь, плохое питание и прочее.

Но россияне удерживают не только украинских военных в плену, но и гражданских, и даже детей. Читай, как депортируют херсонских детей на оккупированные территории и возможно ли их вернуть домой.

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Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.