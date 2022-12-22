За білу сукню їй була військова форма, а весільні обручки зробили з фольги. Вона вийшла заміж на Азовсталі. Рівно три дні була щасливою дружиною. А коли її чоловік-військовий загинув, потрапила в полон.
Це історія маріупольської поетеси та військовослужбовиці полку Азов Валерії Суботіної на псевдо Нава. Росія досі утримує її в неволі. Днями в Києві друзі та близькі зібралися підтримати Валерію та прочитати її вірші.
Рядки, що писалися в Маріуполі під найгарячішими російськими обстрілами, свого часу змусили плакати тисячі українців.
Нава пішла на війну слідом за коханим. Кинула в рюкзак стару форму, старі берці, червоне намисто і пішла в Азов. У бункері Азовсталі стала нареченою і дружиною…
Фото: moyamalenkanezaleqnist / Instagram
— Вони були дуже щасливі, але сильно заморені, — каже мати чоловіка Людмила Суботіна. Проте щаслива дружина за три дні стала вдовою…
Їхню історію вся країна дізналася, коли Андрій та Валерія показали свої обручки з фольги. Після весілля Андрій пішов на позиції і вже не повернувся.
— Він загинув від кулі снайпера. Валерії про це друзі не сказали відразу, вони не могли цього зробити. Вона продовжувала йому писати записки та чекати від нього відповіді, — розповідає мати Андрія.
Людмила Миколаївна влаштовує вечір на підтримку Нави. Уже сім місяців військовослужбовиця перебуває в російському полоні.
Я дуже хочу, щоб вона відчувала, що вона для мене донечка, — каже Людмила.
Я дуже хочу, щоб вона відчувала, що вона для мене донечка, — каже Людмила.
Подруга Валерії каже, що під час теракту в Оленівці 29 липня дівчина перебувала там.
Зараз на підтримку Валерії читають вірші зі збірки, яку вона видала торік ще в мирному українському Маріуполі під дівочим прізвищем Карпиленко. Сьогодні її вірші звучать у Києві та за кордоном. Читають цивільні й військові, в тилу і на фронті.
Назва збірки символічна — Квіти й зброя.
Назва збірки символічна — Квіти й зброя.
— І чим ви лякатимете її тепер? Чи ви обмежите її волю?
Їй би квіти в руках тримати, а доводиться — вогнепальну зброю, — читає рядки поетки письменник Сергій Жадан.
На жаль, Андрія ми вже не повернемо, але Наву і всіх інших маємо можливість повернути. Тому нагадуймо про них, — каже звільнений з полону військовослужбовець полку Азов Дмитро Козацький на псевдо Орест.
На жаль, Андрія ми вже не повернемо, але Наву і всіх інших маємо можливість повернути. Тому нагадуймо про них, — каже звільнений з полону військовослужбовець полку Азов Дмитро Козацький на псевдо Орест.
Майже усі примірники Квітів і зброї згоріли у Маріуполі чи лишились під завалами зруйнованих квартир. Тож доки авторка в полоні, книгу перевидали. На обкладинці — одне з останніх фото Валерії до полону. До збірки додали тільки один вірш, написаний на Азовсталі.
— Подивися на дівчат з обпеченими руками, що намагаються приготувати на вогнищі хліб для голодного захисника. Ну як хліб — щось схоже.
Щось з того, що у неї є. А є у неї небагато. І в той же час цей шматочок, то її любов.
Хіба ти не бачиш, що цілий Всесвіт, який ти створив, у цих крихтах? — читає уривок вірша Людмила Миколаївна.
Усі гроші від продажу збірки друзі передадуть Валерії, коли вона повернеться. Тут її чекає Людмила Миколаївна. Із сином їй попрощатися так і не вдалось.
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