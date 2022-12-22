За білу сукню їй була військова форма, а весільні обручки зробили з фольги. Вона вийшла заміж на Азовсталі. Рівно три дні була щасливою дружиною. А коли її чоловік-військовий загинув, потрапила в полон.

Це історія маріупольської поетеси та військовослужбовиці полку Азов Валерії Суботіної на псевдо Нава. Росія досі утримує її в неволі. Днями в Києві друзі та близькі зібралися підтримати Валерію та прочитати її вірші.

Рядки, що писалися в Маріуполі під найгарячішими російськими обстрілами, свого часу змусили плакати тисячі українців.

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Весілля на Азовсталі

Нава пішла на війну слідом за коханим. Кинула в рюкзак стару форму, старі берці, червоне намисто і пішла в Азов. У бункері Азовсталі стала нареченою і дружиною…

— Вони були дуже щасливі, але сильно заморені, — каже мати чоловіка Людмила Суботіна. Проте щаслива дружина за три дні стала вдовою…

Їхню історію вся країна дізналася, коли Андрій та Валерія показали свої обручки з фольги. Після весілля Андрій пішов на позиції і вже не повернувся.

— Він загинув від кулі снайпера. Валерії про це друзі не сказали відразу, вони не могли цього зробити. Вона продовжувала йому писати записки та чекати від нього відповіді, — розповідає мати Андрія.

Людмила Миколаївна влаштовує вечір на підтримку Нави. Уже сім місяців військовослужбовиця перебуває в російському полоні.

Я дуже хочу, щоб вона відчувала, що вона для мене донечка, — каже Людмила.

Подруга Валерії каже, що під час теракту в Оленівці 29 липня дівчина перебувала там.

По збірку та вірші Валерії

Зараз на підтримку Валерії читають вірші зі збірки, яку вона видала торік ще в мирному українському Маріуполі під дівочим прізвищем Карпиленко. Сьогодні її вірші звучать у Києві та за кордоном. Читають цивільні й військові, в тилу і на фронті.

Назва збірки символічна — Квіти й зброя.

— І чим ви лякатимете її тепер? Чи ви обмежите її волю?

Їй би квіти в руках тримати, а доводиться — вогнепальну зброю, — читає рядки поетки письменник Сергій Жадан.

На жаль, Андрія ми вже не повернемо, але Наву і всіх інших маємо можливість повернути. Тому нагадуймо про них, — каже звільнений з полону військовослужбовець полку Азов Дмитро Козацький на псевдо Орест.

Майже усі примірники Квітів і зброї згоріли у Маріуполі чи лишились під завалами зруйнованих квартир. Тож доки авторка в полоні, книгу перевидали. На обкладинці — одне з останніх фото Валерії до полону. До збірки додали тільки один вірш, написаний на Азовсталі.

— Подивися на дівчат з обпеченими руками, що намагаються приготувати на вогнищі хліб для голодного захисника. Ну як хліб — щось схоже.

Щось з того, що у неї є. А є у неї небагато. І в той же час цей шматочок, то її любов.

Хіба ти не бачиш, що цілий Всесвіт, який ти створив, у цих крихтах? — читає уривок вірша Людмила Миколаївна.

Усі гроші від продажу збірки друзі передадуть Валерії, коли вона повернеться. Тут її чекає Людмила Миколаївна. Із сином їй попрощатися так і не вдалось.

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