Розповіді

Три дні була щасливою дружиною… Історія маріупольської поетеси, яка вийшла заміж на Азовсталі й втратила чоловіка

Олена Мішаглі Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 22 Грудня 2022, 08:00
Валерії Суботіна (Каприленко) історія військової на псевдо Нава
Фото: Facebook

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