Розповіді

У перемоги жіноче обличчя: історія лейтенантки ЗСУ на псевдо Тата

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 15:00
Боронить Україну в гарячих точках — історія лейтенантки ЗСУ Тати

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