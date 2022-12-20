У победы женское лицо: история лейтенанта ВСУ с позывным Тата

Тысячи украинок защищают нас на фронте каждую минуту. Мы должны знать о каждой из них, об их отваге, силе, эмоциях и историях, которые не оставляют равнодушными. Сегодня ты узнаешь о героине, которая защищает Украину в горячих точках — история лейтенанта ВСУ с позывным Тата.

Защищает Украину в горячих точках — история лейтенанта ВСУ с позывным Тата

О ней рассказала благотворительная организация Землячки. Тате — 43. До войны она работала преподавателем и была ученой. О себе говорит, что сеяла в юные головы любовь к родной стране и экономике.

Лейтенант имеет четыре высших образования, одно из которых военное. Также она доктор философских и кандидат экономических наук. Начало полномасштабной войны Тата встретила дома, в Тернополе, в составе ТрО.

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Сейчас она служит в сухопутных войсках Добровольческого Украинского Корпуса. О своей реальности говорит, что это ярость и желание сражаться против врага. За период войны она получила ранение, но уже успела вернуться в строй.

Тата поделилась историей с фронта, которая ее вдохновляет больше всего:

— В нашей бригаде служит себе мальчик, Ваня, лет 20 с копейками. Он смешной, умный, как и все в таком возрасте. Иван воюет с самого начала российской агрессии. Однажды он подорвался на мине и потерял ногу.

Операция, протезирование, и снова в строю. Говорит, “апгрейд”.

Это то, что собирает тебя и изрядно встряхивает, когда крадется что-то, сеющее сомнения и отбирающее надежду, — рассказывает военная.

О мотивации Тата рассказывает, что ее достаточно, ведь у военной есть сын, который должен жить в достойной и свободной стране.

Война стирает гендер, на самом деле ты — собрат. Но и свои девичьи бонусы есть: конфеты и игрушки отдают нам, — говорит Тата.

Об удобствах и быте на фронте женщина говорит, что научилась приспосабливаться. Конечно, их не хватает. Однако больше всего военной не хватает дома. А питание военных зависит от таланта приготовить и качества имеющихся продуктов.

Тата желает украинцам жить в единстве и не искать предательства по кафе. Советует отчитываться себе каждый день о том, что сделал(-а) для победы, и верить в нее.

Сестры, у победы женское лицо, так что держим достойно строй! У нас так много дел! — обращается Тата.

После победы военная хочет посетить могилы своих друзей. Говорит, что пали лучшие.

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