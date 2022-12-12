Приходится видеть в моргах цену каждого метра нашей земли. История офицера Анны, вернувшейся из-за границы защищать страну

Война — это не романтическая кинолента. Любовь не всегда может победить смерть, а каждая победа пропитана слезами тех, кто потерял самого родного человека в этой упорной борьбе.

К сожалению, таких историй не одна и не две. И довольно часто за этими личными трагедиями приходится наблюдать офицеру ВСУ по гражданско-военному сотрудничеству Анне на псевдо Лиса.

Этой отважной девушке 27 лет, и она родом из Лисичанска. Пока ее родной город оккупирован, а любимые сборники Жадана на полках в родительском доме недоступны, Лиса приближает освобождение всех украинских территорий.

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Сейчас девушка занимается налаживанием связи между нашими воинами и гражданским населением и местными властями.

Есть еще одна задача у Лисы. О ней офицеру говорить хочется меньше всего. О таких вещах обычно стараешься только молчать. Это вопрос погибших военнослужащих — та сторона войны, о которой говорить страшно и больно.

Мне приходится видеть в моргах цену каждого метра нашей земли. Мне приходится слышать слезы жен, от которых внутри каждый раз что-то обрывается.

Когда Лиса только начала выполнять свои обязанности, дала себе слово держать эмоции в самом сокровенном хранилище, чтобы не потерять разум. Сейчас только напоминает себе, что это часть войны и нашей реальности.

Хочется, чтобы все всегда помнили об этом.

Именно эта тактика помогла военнослужащей не потерять веру и не опустить руки в самый трудный период для ее батальона. В конце августа и в сентябре на ее направлении было обострение. Это было время наибольших потерь.

Помню тот период, как в тумане: морги, черные мешки, машины, поездки, гробы, захоронения, родственники — и так по кругу.

Однако если бы ей рассказали 24 февраля, что придется столько пережить, то вряд ли отступила бы от своего плана вернуться на службу. Лиса за полгода до начала полномасштабной войны уволилась из Вооруженных сил Украины и уехала за границу заниматься любимым делом — конным спортом.

Еще с детства это была вещь, что делала ее счастливой. Это было невероятное время перед полномасштабным вторжением, чтобы общаться с любимыми животными и путешествовать.

По состоянию на 24 февраля Лиса успела пожить в Бельгии и месяц в Португалии, проехать по Германии, Голландии, Франции и Испании. Однако это роковое утро разорвало жизнь на периоды до и после и определило, что следующая остановка — Украина.

Уже на следующий день офицер стояла в аэропорту и держала билет на самолет, чтобы добраться до украинской границы.

Я просто пошла защищать свой дом, свою страну, бороться за то, что я люблю — здесь не было других вариантов.

Сейчас Анна не жалеет о своем поступке. Только с грустью вспоминает о том, что сделала война как с людьми, так и с животными. А также делится, что не хватает одного — тепла.

Как морального, так и физического, потому что Лиса еще та мерзлячка. Об этом она тоже добавляет шутя. Хотя уже настолько приспособилась к повседневным условиям, что трудно вспомнить, какой он — домашний комфорт.

Но верится, что еще придется припомнить, каково это быть дома под мирным небом, а не под шквальным огнем врага.

А после победы Лиса планирует только две важные поездки — в родной Лисичанск, чтобы восстановить свой дом, и в Харьков, чтобы посетить могилу погибшего друга детства.

Другим девушкам только напоминает, что сила в нас самих, поэтому нужно ее отыскать, чтобы бороться дальше.

Сражайтесь. Каждый на своем месте. Сожмите зубы и сражайтесь, ни на минуту не забывайте о войне и делайте все возможное для победы.

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