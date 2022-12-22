Рассказы

Три дня была счастливой женой… История мариупольской поэтессы, которая вышла замуж на Азовстали и потеряла мужа

Елена Мишагли Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 22 декабря 2022, 08:00
Валерії Суботіна (Каприленко) історія військової на псевдо Нава
Фото: Facebook

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