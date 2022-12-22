За белое платье ей была военная форма, а свадебные кольца сделали из фольги. Она вышла замуж на Азовстали. Ровно три дня была счастливой женой А когда ее муж-военный погиб, попала в плен.

Это история мариупольской поэтессы и военнослужащей полка Азов Валерии Суботиной с позывным Нава. Россия до сих пор удерживает ее в неволе. На днях в Киеве друзья и близкие собрались поддержать Валерию и почитать ее стихи.

Строки, которые писались в Мариуполе под самыми горячими российскими обстрелами, в свое время заставили плакать тысячи украинцев.

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Свадьба на Азовстали

Нава пошла на войну вслед за любимым. Бросила в рюкзак старую форму, старые берцы, красные бусы и пошла в Азов. В бункере Азовстали стала невестой и женой…

— Они были очень счастливы, но сильно измучены, — говорит мать мужа Людмила Суботина. Однако счастливая жена через три дня стала вдовой…

Их историю вся страна узнала, когда Андрей и Валерия показали свои кольца из фольги. После свадьбы Андрей ушел на позиции и уже не вернулся.

— Он погиб от пули снайпера. Валерии об этом друзья не сказали сразу, они не могли этого сделать. Она продолжала ему писать записки и ждать от него ответа, — рассказывает мать Андрея.

Людмила Николаевна устраивает вечер в поддержку Навы. Уже семь месяцев военнослужащая находится в плену.

Я очень хочу, чтобы она чувствовала, что она для меня дочь, — говорит Людмила.

Подруга Валерии говорит, что во время теракта в Еленовке 29 июля девушка находилась там.

О сборнике и стихах Валерии

Сейчас в поддержку Валерии читают стихи из сборника, который она издала в прошлом году еще в мирном украинском Мариуполе под девичьей фамилией Карпиленко. Сегодня ее стихи звучат в Киеве и за границей. Читают гражданские и военные, в тылу и на фронте.

Название сборника символическое — Квіти й зброя.

— І чим ви лякатимете її тепер? Чи ви обмежите її волю?

Їй би квіти в руках тримати, а доводиться — вогнепальну зрою, — читает строки поэтессы писатель Сергей Жадан.

К сожалению, Андрея мы уже не вернем, но Наву и всех остальных есть возможность вернуть. Поэтому будем напоминать о них, — говорит освобожденный из плена военнослужащий полка Азов Дмитрий Козацкий с позывным Орест.

Почти все экземпляры Квітів і зброї сгорели в Мариуполе или остались под завалами разрушенных квартир. Поэтому пока автор в плену, книгу переиздали. На обложке — одно из последних фото Валерии. В сборник добавили только одно стихотворение, написанное на Азовстали.

— Подивися на дівчат з обпеченими руками, що намагаються приготувати на вогнищі хліб для голодного захисника. Ну як хліб — щось схоже.

Щось з того, що у неї є. А є у неї небагато. І в той же час цей шматочок, то її любов.

Хіба ти не бачиш, що цілий Всесвіт, який ти створив, у цих крихтах? — читает отрывок стиха Людмила Николаевна.

Все деньги от продажи сборника друзья передадут Валерии, когда она вернется. Здесь ее ждет Людмила Николаевна. С сыном ей проститься так и не удалось.

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