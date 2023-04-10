Защитники Азовстали, Гостомеля и не только — 100 украинцев вернулись из плена домой

Путь возвращения домой начинается тогда, когда ты уходишь из него. Наши защитники покинули свои дома, чтобы защищать родное государство, поэтому для Украины в приоритете — вернуть всех.

Сегодня, 10 апреля, в результате обмена пленными домой вернулись 100 украинцев. Об этом сообщили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Возвращаем домой 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Обмен пленными 10 апреля — кого вернули из бойцов в Украину

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных — 80 защитников и 20 защитниц.

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Также была освобождена мариупольская поэтесса и военнослужащая полка Азов Валерия Суботина с позывным Нава. Она вышла замуж на Азовстали и ровно три дня была счастливой женой.

Среди освобожденных девять офицеров, остальные — представители рядового и сержантского состава. Младшему из них всего 19 лет.

В этот раз удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных сил Украины и 11 терроборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях в Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях.

Среди наших героев — защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

Некоторые защитники и защитницы получили тяжелые ранения и имеют заболевания. Андрей Ермак уверяет, что для них будет сделано все необходимое, чтобы освобожденные украинцы получили всю необходимую помощь.

Особенно рад сообщить отличную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей.

Также руководитель Офиса президента отмечает, что этот большой обмен был непростым. Однако его удалось осуществить благодаря команде Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Наши — дома. И мы вернем всех. Потому что люди — главная ценность Украины.

Совместными усилиями можно добиться любых вершин. Однако один стоит всего — это возвращение всех украинских детей из российской депортации. Читай, как Украина вернула домой 24 ребенка, которых россияне депортировали из Херсонской области.

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Фото: Андрей Ермак / Telegram