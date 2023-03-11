“Боюсь пробовать”: история Максима Колесникова — освобожденного пленника с яблоком в руках

Еще год назад Максим Колесников являлся директором по маркетингу в крупной финансовой компании. Параллельно учился на психоаналитика и хотел помогать людям. А сейчас это освобожденный после почти годового плена военный-добровольец, который пошел защищать Украину с самого начала полномасштабного вторжения.
Он попал в объективы журналистов во время освобождения из плена 4 февраля вместе со 116 украинскими военными. Тогда мужчина стоял среди других людей с красным яблоком в руках и не спешил его есть, потому что признался журналистам, что держит фрукт в руках впервые почти через год.
“Боюсь пробовать”, — признается освобожденный из плена военный Максим Колесников.
Максим Колесников полномасштабное вторжение застал дома. За начало войны Максим все же догадывался, поэтому держал возле себя уже собранный рюкзак, а для жены и двоих детей заправленную на полный бак машину.
В первый же день вторжения сразу же пошел записываться в добровольцы. У него был опыт, ведь раньше присоединялся к войску еще во время АТО и служил в 26-й артиллерийской бригаде.
Я оделся, надел берцы, поцеловал жену и пошел в военкомат. Меня отправили в мою воинскую часть, в ту бригаду, к которой меня приписали после АТО, — вспоминает военный.
Я оделся, надел берцы, поцеловал жену и пошел в военкомат. Меня отправили в мою воинскую часть, в ту бригаду, к которой меня приписали после АТО, — вспоминает военный.
Первые бои были у их части сразу через два дня, тогда же была и попытка высадки русского десанта. Они пытались войти на территорию Киевской области. Впоследствии начались настоящие бои, несмотря на небольшую воинскую часть, Максим с собратьями все же держали оборону, пока на территорию не зашли вражеские танки.
“Нам нечем было остановить танки, и за восемь часов стало понятно, что мы их и не остановим, у нас достаточно много погибших. Командир принял решение о сдаче в плен”, – делится Максим Колесников.
“Нам нечем было остановить танки, и за восемь часов стало понятно, что мы их и не остановим, у нас достаточно много погибших. Командир принял решение о сдаче в плен”, – делится Максим Колесников.
Сразу после этого появились спецназовцы сил РФ, которые взяли всех в плен и впоследствии передали воинскую часть Росгвардии.
Сначала Максима с другими пленными вывезли на два дня в Белоруссию на заброшенный склад, где устанавливали данные о них. Позже увезли в Брянскую область России, а именно в СИЗО. Там содержали пленников в условиях строгого режима. Из-за отсутствия отопления было очень холодно, хотя уже был конец марта, но там еще лежал снег.
В начале всех пленных, из того, что мы слышали из разговоров в коридорах, было примерно 60% гражданских и 40% военных, то есть гражданских было больше, — говорит освобожденный военный.
В начале всех пленных, из того, что мы слышали из разговоров в коридорах, было примерно 60% гражданских и 40% военных, то есть гражданских было больше, — говорит освобожденный военный.
Россияне проводили допросы разного плана. Сначала это были вопросы о событиях Майдана, участии в АТО, даже об отношении к Януковичу. Впоследствии появлялось все больше вопросов об иностранцах в армии, наличии оружия. Также, по словам Максима Колесникова, россияне интересовались знаниями пленных о ядерном оружии.
Свои допросы они разбавляли процедурами идентификации: брали отпечатки пальцев, сканировали лицо и ДНК-тест.
Нам дали протоколы этих допросов почитать и подписать, мы проходили как свидетели по их делам. То есть там не было ничего о том, что мы военнопленные, а свидетели. Там же фиксировалось место допроса, так мы узнали, где мы находимся, — рассказывает Максим Колесников.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Kolesnikov (@max_kolesnikov_77)
Допис, поширений Max Kolesnikov (@max_kolesnikov_77)
Кормили в плену очень плохо, оттого преимущественно ели только хлеб и запивали его чаем, которого на 14 человек давали только одну литру.
Кто-то спросил, почему так мало чая. Пришли со словами “кому здесь мало чая?” и избили тех, кто его просил еще и вообще избивали достаточно часто, — делится воспоминаниями Максим.
Кто-то спросил, почему так мало чая. Пришли со словами “кому здесь мало чая?” и избили тех, кто его просил еще и вообще избивали достаточно часто, — делится воспоминаниями Максим.
Все пленники были без какой-либо информации, происходящей извне СИЗО. Россияне ничего не говорили, кроме того, что их операция идет по плану. Рассказывали только о захватах Мариуполя, Херсоне и об Азовстале, которые были для них фашистами.
Рассказывали о том, что Польша почти напала на Украину, и они вот будто уже договорились с ней разделить земли, часто задавали вопросы, мол, какое гражданство будете получать польское или российское, мы и так в это не верили, но в то время в нас была информация, что дела у них идут совсем плохо, — вспоминает мужчина.
— 31 мая нам впервые дали телевидение, принесли телевизор с Т2 и мы увидели, что их уже нет на севере Украины. Там у них было очень много плохих новостей, и они не хотели, чтобы мы об этом знали, и потом нам больше ничего не давали смотреть и читать, — говорит Максим Колесников.
Уволенный военный рассказывает, что все дни в плену были типичными: подъем в шесть утра, гимн РФ, утренняя рутина, завтрак, проверка, обед, ужин и вечерний обход. Иногда выпускали на прогулку во двор, которая длилась по правилам более часа, а на самом деле была от силы минут пять.
Иногда получалось найти какое-то место, чтобы немного отдохнуть, но это было до того, как стало холодно, ведь в таких случаях мы спали на полу, — вспоминает бывший пленный.
Иногда получалось найти какое-то место, чтобы немного отдохнуть, но это было до того, как стало холодно, ведь в таких случаях мы спали на полу, — вспоминает бывший пленный.
Всех пленных заставляли учить на память правила поведения, которые периодически проверяли, хотя они были и бессмысленны.
Максим вспоминает, что в правилах было написано хранить пищу только в соответствующем месте и однажды ребята из соседней камеры оставили себе хлеб с обеда на ужин и сразу были наказаны. По правилам оставлять еду себе нельзя, потому что это как подготовка к бегству.
Чтобы как-то поддерживать моральное состояние и не падать духом, Максим поддерживал коммуникацию с другими пленными мужчинами. В тех условиях развлечениями только и было, что дискуссии о фильмах, книгах или хобби. Вечером иногда пели, но очень тихо, потому что тогда русские заставляли петь только их песни: свой гимн, потом еще катюшу или день победы.
Главным здесь было отвлечь себя и окружающих от мысли о том, где мы находимся и в каких обстоятельствах. Это было довольно тяжело из-за постоянного голода, — вспоминает герой.
Главным здесь было отвлечь себя и окружающих от мысли о том, где мы находимся и в каких обстоятельствах. Это было довольно тяжело из-за постоянного голода, — вспоминает герой.
В плену иногда было просто полезно спровоцировать какие-нибудь дискуссии. Например, гораздо лучше спорить о том, кто лучше – блондинки или брюнетки, чем о том, кто съел больший кусок хлеба.
Фото: скріншот з документального фільму Рік Дмитра Комарова
Обмены пленных начались осенью, в то же время начали забирать людей из СИЗО, где находился Максим Колесников, все радовались, потому что это было подтверждением того, что процесс идет и возможность вернуться домой все же есть.
— 31 января перед ужином, когда мы ничего не ожидали, открылась дверь в камеру. Мы все выстроились, и я услышал свою фамилию и еще одного мальчика. Нам сказали “с вещами на выход”. Конечно, была надежда, что это обмен, — вспоминает Максим Колесников.
На следующее утро нас повезли, завязав глаза, но при этом не завязали руки — это было хорошим знаком, — делится военный.
На следующее утро нас повезли, завязав глаза, но при этом не завязали руки — это было хорошим знаком, — делится военный.
Дома военный был приятно поражен состоянием Украины и жизнью людей, ведь во время 11 месяцев пребывания в плену и отсутствии какой-либо информации думал, что дела должны быть плохие, однако увидел, что ситуация совсем другая.
— Я думал, что дела более плохи, но Украина неплохо держится как для воюющей страны, в которой бизнес работает ограниченно и многие люди уехали. Я думал, что вообще сфера заведений общепита умерла, а продажа бытовой техники не происходит, — говорит освобожденный пленный.
Максим уверен, что после плена у каждого была определенная переоценка жизни и понял, как важно помогать другим в ситуациях, в которых, кажется, невозможно найти выход.
Несмотря на тяжелый опыт, бывшие пленные все же продолжают защищать Украину на фронте. Ранее Окна рассказывали историю пограничницы, которая была в плену и теперь объединяет службу и волонтерство.