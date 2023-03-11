Рассказы

“Боюсь пробовать”: история Максима Колесникова — освобожденного пленника с яблоком в руках

Богдана Савчук 11 марта 2023, 15:30
звільнений полонений з яблуком

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“Они не думают, что там живут люди”: морпех Гора о пережитом на Херсонском напрявлении

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