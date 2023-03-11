Розповіді

“Аж боюсь куштувати”: історія Максима Колеснікова — звільненого полоненого з яблуком в руках

Богдана Савчук 11 Березня 2023, 15:30
звільнений полонений з яблуком

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