Пішки йшов до Сум, щоб стати добровольцем: історія військового, який з побратимами знищив сім російських танків

Оборонець Сум Андрій Таран був готовий робити все, що завгодно, щоб вигнати ворога з рідної землі. Він добровольцем пішов до ЗСУ та разом з побратимами добряче побив окупантів! Зокрема, біля Сум росіяни втратили сім танків.

Чоловік не мав жодного військового досвіду. Його брат пішов до військкомату раніше, тому вже перебував у війську. Андрій звернувся до нього за порадою.

— Постійно підтримував зв’язок, дізнавався, хто і куди їде. Так було до вечора. Коли стемніло, передягнувся та пішов до Сум пішки, — згадує він про перший день повномасштабного вторгнення.

Зараз також дивляться

Тоді у Сумах вже тривали бої. Андрій пішов проситися стати на захист міста та України. Чоловікові сказали, що немає місць. Він попросився добровольцем, і йому запропонували посаду кухаря.

Відвели до командира, я склав присягу, бо не мав військової спеціальності, — каже чоловік.

Андрій дивився, чим займалися інші. Коли усіх розпустили, допомагав перевозити зброю. Але хотів виконувати серйозніші завдання.

7 березня його та побратимів покликали на допомогу. Тоді група військових знищила сім ворожих танків. Найбільшою мотивацією для нього є звільнення нашої землі від ворога, на якій житимуть діти та онуки.

— Після перемоги хочу бачити Україну чесною, заможною.

Найголовніше, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося, — наголошує Андрій Таран.

Українські військові вправно знищують ворожі цілі як на землі, так і на небі. Але щоб збити ракету чи БПЛА, треба багато часу на підготовку. Раніше ми розповідали історію зенітника Тараса Бориса, який збив ракету над Львівщиною.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!