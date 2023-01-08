Пешком до Сум, чтобы стать добровольцем: история военного, который с собратьями уничтожил семь российских танков

Защитник Сум Андрей Таран готов делать все, чтобы выгнать врага с родной земли. Он добровольцем пошел в ВСУ и вместе с собратьями хорошо наподдал оккупантам! В частности, возле Сум россияне потеряли семь танков.

У мужчины не было военного опыта. Его брат пошел в военкомат раньше, поэтому уже находился в армии. Андрей обратился к нему за советом.

— Постоянно поддерживал связь, узнавал, кто и куда едет. Так было до вечера. Когда стемнело, переоделся и пошел в Сумы пешком, — вспоминает он о первом дне полномасштабного вторжения.

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Тогда в Сумах уже шли бои. Андрей пошел проситься встать на защиту города и Украины. Мужчине сказали, что нет мест. Он попросился в добровольцы, и ему предложили должность повара.

Отвели к командиру, я принял присягу, потому что не имел военной специальности, — говорит мужчина.

Андрей смотрел, чем занимались другие. Когда всех распустили, он помогал перевозить оружие. Но хотел выполнять более серьезные задачи.

7 марта его и собратьев позвали на помощь. Тогда группа военных уничтожила семь вражеских танков. Наибольшей мотивацией для него является освобождение нашей земли от врага, на которой будут жить дети и внуки.

— После победы хочу видеть Украину честной, богатой.

Самое главное, чтобы каждый человек чувствовал ту свободу, за которую мы сейчас боремся, — отмечает Андрей Таран.

Украинские военные умело уничтожают вражеские цели как на земле, так и в небе. Но чтобы сбить ракету или БПЛА, нужно много времени на подготовку. Ранее мы рассказывали историю зенитчика Тараса Бориса, который сбил ракету над Львовской областью.

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