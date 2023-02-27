Я была как в аду, но перевернула эту страницу: история пограничницы, которая выжила в боях за Мариуполь

Пограничница Людмила Кравчук была более полугода в плену. Теперь она снова на службе и помогает семьям пленных найти в себе силы и терпение и дождаться своих героев.

Я была как в аду, и перевернула эту страницу, чтобы жить дальше, однако никогда не забыть какой ценой нам дается победа.

На востоке пограничница служила больше года. Большая война застала Людмилу в Сартане, возле Мариуполя, где размещалось подразделение. Утром 24 февраля, когда начался обстрел, всех подняли по тревоге.

Пока спускались в укрытие — видели, как небо мелькало ракетами и снарядами. И еще не до конца осознавали, что произошло. В глазах были одни вопросительные знаки. Потому что никто до последнего не верил в полномасштабное вторжение России в Украину.

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В то время в подразделении служило с полторы сотни пограничников, среди них около 20 женщин.

— В первый день войны нас спросили, кто из нас хочет здесь остаться. Сначала вызвались четверо пограничников, а на следующий день осталась только я. Но я даже не думала покидать позиции. А как иначе — пусть кто-нибудь умирает, а я себе уеду. Я считаю, что это неправильно, хотя было очень страшно.

Это выбор моей совести, и я не могла поступить иначе. Каждый отвечает за себя, за свой выбор, за свои поступки.

— Но если ты вообще выбираешь себе профессию военного, нужно сразу взвешивать все риски, потому что это не просто ходить на работу и получать зарплату в мирное время. Вызовы были сверхсерьезны и опасны, — рассказывает Людмила.

Людмила по должности — инспектор пограничной службы-фельдшер. Она сразу стала частью эвакуационной бригады, которые создавали из медиков разных военных подразделений. Они, рискуя жизнью, под никогда не утихавшими обстрелами забирали раненых с передовой и доставляли в госпиталь.

А передовая была по всем окрестностям Мариуполя. Это десятки километров. Бои происходили везде. Прошло не так уж много времени, как боевые действия начали происходить в самом городе. А городские бои — это уже полный хаос, вспоминает Людмила.

Город уничтожали на глазах, круглосуточно бомбили авиацией, сбрасывали авиабомбы, снаряды, били из всего, что только есть. Город просто исчезал изо дня в день. И в таких очень жестких условиях нужно было работать и не давать волю эмоциям, иначе можно и не выдержать.

— Раненых становилось все больше и больше. Когда я с 23 марта попала в военный госпиталь, в то время там было около трех сотен раненых. Люди, которые получили тяжелые и очень серьезные ранения.

“Легкие” сразу после перевязок становились на ноги и шли в бой, потому что все понимали, что нужно держать оборону города. Каждый день мы имели по две-три ампутации, — вспоминает пограничница.

Ситуация становилась критической — заканчивались медикаменты, еда, вода. Оказывать помощь раненым становилось все труднее. Но о том, чтобы сдаться в плен ни у кого даже мысли не было. Хотя все понимали, что вырваться из окруженного оккупантами Мариуполя почти нереально.

— Мы понимали, что нас будут выслеживать и даже не имели представления, сколько боеприпасов у нас осталось, сможем ли мы отстреливаться, когда нас будут накрывать огнем. Но мысль о том, чтобы сдаться в плен, я вообще не рассматривала.

Я считала, что лучше погибнуть, чем попасть в плен. Поэтому решили попытаться прорваться, хотя многие считали это бессмыслицей.

— Впрочем, нам дали право выбора — либо сдаться, либо попытаться прорваться. Уже потом оказалось, что это невозможно. Но мы попробовали, — рассказывает Людмила.

Они предприняли две попытки вырваться из ада. Примерно с 10 на 11 марта часть бойцов двинулась колонной, но к сожалению их расстреляли. Кому удалось выжить, вернулись назад. В то время Людмила была там единственной пограничницей.

Задачу усложняло и то, что нужно было загрузить на машины всех раненых. И они попробовали второй раз. Впрочем, и в этот раз их уже ждали россияне. Они разбежались на небольшие группки кто куда.

Людмила просто присоединилась к группе военных, даже не зная, кто они, впоследствии выяснилось, что это были бойцы танковой роты 36 бригады. Их было около 17 человек. Им удалось выйти из города. Однако в поле их ждали военные регулярной российской армии. Так они и попали в плен.

— Очень тяжело сейчас это вспоминать. Я уже перевернула эту страницу. Хотя это нужно помнить для истории. У меня дома сохранилась куртка, в которой я выходила из Мариуполя, футболка, в которой я была. Даже носки и зубная щетка из колонии есть.

И это все я сохранила для себя как реликвию-напоминание, потому что понимаю, что пройдет время, мы одержим победу и это все будет забываться. А я все это сохранила для себя, для своих потомков, чтобы они видели и знали какой тяжелой ценой нам далась победа, — говорит пограничница.

Я была как в аду, но перевернула эту страницу: история пограничницы, которая выжила в боях за Мариуполь / 5 Фотографий

Она провела более полугода в плену. Сначала неделю в Еленовке, тогда месяц в Таганроге, а затем в СИЗО Белгородской и Курской областей. Было очень тяжело, особенно эмоционально, потому что никто не знал, что происходит в Украине, знают ли родные, где они и вообще живы ли.

Людмилу дома ждали две дочери. Звонить не давали, раз разрешили написать письмо, которое дочери получили за три месяца. Это было единственное известие за почти полгода.

— Первого июня я написала письмо, второго мне его вернули, потому что оно было написано на украинском. Меня заставили его переписать на русском, потому что они все перечитывали. И через три месяца в сентябре мои дочери это письмо получили.

Писала, что я их очень люблю, о том, как встретимся по возвращении домой, когда смогу обнять. Чтобы они жили своей жизнью, не переживали за меня, потому что для меня важнее всего, чтобы у них все было хорошо, — вспоминает Людмила.

Каждый этот плен перенес по-разному. Унижение, физические издевательства, постоянное чувство голода и помои вместо еды. Все были очень худыми. Наиболее невыносимым было то, что россияне всех убеждали, что украинские пленные не нужны своей стране. И что Украины уже нет. Но никто не верил.

Об обмене никто до последнего не знал. Однажды просто приказали одеваться, брать вещи и на выход. Всех погрузили в машины, потом в самолеты. Надели в наручники, на голову мешки.

Людмила вспоминает, к ней каждый раз подходили и несколько раз просто били по голове и кричали, чтобы ниже опустила голову, а ее просто некуда дальше прятать. Но она понимала, что это было, чтобы лишний раз их унизить. И, наконец, они попали на родную землю.

— Это такой был ужасно волнующий момент. Когда мы ступили на родную землю, это было что-то такое, что трудно передать словами на самом деле. Мы так хотели домой, и вот такое оно оказывается чувство патриотизма.

Когда ты после этого всего возвращаешься домой, к родным, которые тебя любят, это уже часть твоей победы, — говорит Людмила Кравчук.

Людмила прошла курс реабилитации, немного отдохнула и снова стала в строй. Теперь служит в Волынском пограничном отряде, в отделе социально-гуманитарного обеспечения. Также Людмила поддерживает семьи погибших пограничников. А еще тех, кто ждет из плена своих защитников.

Я была как в аду, но перевернула эту страницу: история пограничницы, которая выжила в боях за Мариуполь / 3 Фотографии

Плен женщину не сломал, а наоборот заставил переосмыслить ценности и радоваться каждому дню. Людмила уверена — победа точно за нами, хотя и дается она большой ценой. И она точно теперь знает — какой.

До сих пор еще немало защитников и защитниц Мариуполя остаются во вражеском плену. Одна из них — Валерия Суботина. Она вышла замуж на Азовстали. Ровно три дня была счастливой супругой. А когда ее муж-военный погиб, попала в плен.

Читай историю мариупольской поэтессы, которая вышла замуж на Азовстали и потеряла мужа.

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