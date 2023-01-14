Рассказы

Кормили чуть ли не отходами: история пограничницы, пережившей оборону Мариуполя и российский плен

Даниэла Долотова, редактор сайта Катерина Курбанова 14 января 2023, 22:00
Аліна Паніна
Фото: Facebook

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