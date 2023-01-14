Кормили чуть ли не отходами: история пограничницы, пережившей оборону Мариуполя и российский плен

Она вступила в смену 23 февраля. Пограничница Алина Панина даже не догадывалась, что уже на следующее утро ее Мариуполь начнут обстреливать российские оккупанты, а сама она присоединится к украинским силам обороны.
Они нас обстреливали авиацией, накрывали Азовсталь, Азовмаш, практически весь Мариуполь.
Они нас обстреливали авиацией, накрывали Азовсталь, Азовмаш, практически весь Мариуполь.
Именно на заводах пытались закрепиться защитники. Первыми бой приняли защитники на Азовмаше. Среди них была и Алина. Так что девушка не по рассказам знает, что такое перестрелка и как это — видеть врага, своего потенциального убийцу, в лицо.
Позже пограничница вместе со своими подчиненными — двумя собаками, которые помогали ей защищать границу до начала полномасштабной войны — пришлось перейти на Азовсталь. Вместе с ней был и ее муж — тоже военнослужащий, который защищал город.
Более месяца мужественные защитники держали оборону Мариуполя. Словно в аду побывали. Но силы были неравными. Кончались боеприпасы, технику уничтожили оккупанты. Враг все больше осаждал украинцев. Но главной задачей было выжить.
Мы вышли в плен, чтобы сохранить жизнь людям, — говорит пограничница о приказе сохранить личный состав и выйти в плен.
Мы вышли в плен, чтобы сохранить жизнь людям, — говорит пограничница о приказе сохранить личный состав и выйти в плен.
От полностью разрушенной, но свободной Азовстали ее отделяли несколько километров, которые пришлось пройти на пути к плену, где и прошли четыре с половиной месяца ужаса.
Первые дни неволи Алина провела в Еленовке. Даже сейчас ей очень тяжело вспоминать. Говорит только, что сидела в камере три на четыре метра, а кормили пленных чуть ли не отходами.
На период пребывания пограничницы в колонии пришелся и момент, когда россияне совершили теракт, в котором погибли более полусотни наших пленных защитников.
Но на этом скитания пограничницы не закончились. Сначала ее вместе с другими пленниками перевезли в тюрьму Воронежской области, а еще через неделю — в Таганрог, где Алина пробыла двое суток.
Говорит, они были самые адские. А потом посадили в военный камаз и снова куда-то увозили. О том, что на обмен — женщина не знала до последнего.
Кто плакал, кто целовал землю, кто просто смеялся. Шли и пели гимн Украины, а их военные стояли, опустив глаза, даже не смотрели на нас, им даже было стыдно.
Кто плакал, кто целовал землю, кто просто смеялся. Шли и пели гимн Украины, а их военные стояли, опустив глаза, даже не смотрели на нас, им даже было стыдно.
Тогда 17 октября из плена освободили 108 украинских женщин, среди которых была и Алина.
Ее родные и не подозревали, что наконец увидят свою дочь. Ведь все это время не было покоя — Алина только дважды смогла выйти на связь с родителями. А когда встретили ее из плена, то едва узнали.
Это был просто скелет обтянутый кожей. И глаза — такие глубокие. Это был просто ужас, — говорит мама Оксана Панина.
Это был просто скелет обтянутый кожей. И глаза — такие глубокие. Это был просто ужас, — говорит мама Оксана Панина.
Алина уже прошла курс реабилитации и вернулась к работе. Служит в Волынском пограничном отряде в одном из пунктов пропуска вместе с собакой Челси, которую подарили друзья.
Девушка понемногу забывает о месяцах в плену. Даже начала тренировать свою четырехлапую помощницу обнаруживать запрещенные вещества, которые могут перевозить через границу.
Но пограничница точно знает, что единственное, чего бы ей хотелось увидеть на границе — это своего мужа, который до сих пор находится в неволе. А пока Алина ждет и уверенно продолжает приближать победу Украины своей службой.
Мы продолжаем знакомить тебя с украинками на фронте. Они как уничтожают врага, так и спасают жизнь нашим военным. Читай историю медика Рокси, спасающей жизнь на Востоке.
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