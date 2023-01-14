Кормили чуть ли не отходами: история пограничницы, пережившей оборону Мариуполя и российский плен

Она вступила в смену 23 февраля. Пограничница Алина Панина даже не догадывалась, что уже на следующее утро ее Мариуполь начнут обстреливать российские оккупанты, а сама она присоединится к украинским силам обороны.

Они нас обстреливали авиацией, накрывали Азовсталь, Азовмаш, практически весь Мариуполь.

Именно на заводах пытались закрепиться защитники. Первыми бой приняли защитники на Азовмаше. Среди них была и Алина. Так что девушка не по рассказам знает, что такое перестрелка и как это — видеть врага, своего потенциального убийцу, в лицо.

Позже пограничница вместе со своими подчиненными — двумя собаками, которые помогали ей защищать границу до начала полномасштабной войны — пришлось перейти на Азовсталь. Вместе с ней был и ее муж — тоже военнослужащий, который защищал город.

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Более месяца мужественные защитники держали оборону Мариуполя. Словно в аду побывали. Но силы были неравными. Кончались боеприпасы, технику уничтожили оккупанты. Враг все больше осаждал украинцев. Но главной задачей было выжить.

Мы вышли в плен, чтобы сохранить жизнь людям, — говорит пограничница о приказе сохранить личный состав и выйти в плен.

От полностью разрушенной, но свободной Азовстали ее отделяли несколько километров, которые пришлось пройти на пути к плену, где и прошли четыре с половиной месяца ужаса.

Первые дни неволи Алина провела в Еленовке. Даже сейчас ей очень тяжело вспоминать. Говорит только, что сидела в камере три на четыре метра, а кормили пленных чуть ли не отходами.

На период пребывания пограничницы в колонии пришелся и момент, когда россияне совершили теракт, в котором погибли более полусотни наших пленных защитников.

Но на этом скитания пограничницы не закончились. Сначала ее вместе с другими пленниками перевезли в тюрьму Воронежской области, а еще через неделю — в Таганрог, где Алина пробыла двое суток.

Говорит, они были самые адские. А потом посадили в военный камаз и снова куда-то увозили. О том, что на обмен — женщина не знала до последнего.

Кто плакал, кто целовал землю, кто просто смеялся. Шли и пели гимн Украины, а их военные стояли, опустив глаза, даже не смотрели на нас, им даже было стыдно.

Тогда 17 октября из плена освободили 108 украинских женщин, среди которых была и Алина.

Ее родные и не подозревали, что наконец увидят свою дочь. Ведь все это время не было покоя — Алина только дважды смогла выйти на связь с родителями. А когда встретили ее из плена, то едва узнали.

Это был просто скелет обтянутый кожей. И глаза — такие глубокие. Это был просто ужас, — говорит мама Оксана Панина.

Алина уже прошла курс реабилитации и вернулась к работе. Служит в Волынском пограничном отряде в одном из пунктов пропуска вместе с собакой Челси, которую подарили друзья.

Девушка понемногу забывает о месяцах в плену. Даже начала тренировать свою четырехлапую помощницу обнаруживать запрещенные вещества, которые могут перевозить через границу.

Но пограничница точно знает, что единственное, чего бы ей хотелось увидеть на границе — это своего мужа, который до сих пор находится в неволе. А пока Алина ждет и уверенно продолжает приближать победу Украины своей службой.

Мы продолжаем знакомить тебя с украинками на фронте. Они как уничтожают врага, так и спасают жизнь нашим военным. Читай историю медика Рокси, спасающей жизнь на Востоке.

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