Володимир Зеленський показав зворушливі кадри обміну полонених — як це було

Президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри обміну полонених. Кадри зняв Координаційний штаб. Також президент назвав кількість полонених, яких вдалося повернути додому більше ніж за рік. Читай детально в нашому матеріалі.

Зеленський показав унікальні кадри обміну полонених

На зворушливих кадрах можна почути радісні слова військових “Я вдома” та емоції щастя і невимовної радості від повернення на рідну землю.

Володимир Зеленський у відео говорить, що Україна незмінно працює над тим, аби повернути всіх наших людей, які утримуються в російській неволі, додому. Він каже, що щасливий щоразу, коли обмін вдається.

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Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону. Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну, — написав Володимир Зеленський на сторінці у Facebook.

Президент подякував усій команді, яка працювала над обміном, координаційному штабу, ГУР та іншим. Дякує кожному та всім, хто долучився і долучиться до допомоги людям після їхнього повернення.

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