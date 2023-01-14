Повестки на блокпостах: законность, необходимость и что делать дальше

Общая мобилизация в Украине продолжается. Участились запросы о законности вручения повесток на блокпостах, в магазинах и на улицах. Граждане переживают: законно ли это и куда обращаться после того, как получил повестку.

О том, могут ли выдавать повестки на блокпостах и объяснение юриста — читай дальше.

В начале декабря министр внутренних дел Денис Монастырский в национальном телемарафоне заявлял об отсутствии необходимости выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.

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По словам министра, у ВСУ сегодня есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому в принципе на сегодня нет никакой потребности в том, чтобы кого-то оповещать на блокпостах.

Но если повестку вручили на блокпосте, то что это значит?

Законно ли вручать повестку на блокпосте

Эксперты адвокатского объединения Бачинский и партнеры отмечают: вручать повестки можно где угодно, поскольку законом никак не регламентируется место вручения повесток.

Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином.

Повестка для уточнения учетных данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестка на призыв в армию (на данный момент не выдается);

Мобилизационное распоряжение (для отправки);

Причина, почему на блокпостах могут выдавать повестки достаточно проста: местные военкоматы могут не знать информацию о каждом отдельном человеке, поэтому выдают вызовы для предоставления личной информации всем. Однако это не всегда влечет мобилизацию или отправку на передовую.

Вручили повестку на блокпосте: что делать

Прежде всего, не нужно паниковать, ведь вручение повестки — это не билет на фронт. Бумажка с общеизвестным названием — вызов для проверки твоих личных данных.

Также повестка вручается для прохождения медицинского осмотра, где должны определить пригодность или непригодность к военной службе.

Задача человека, которому вручили повестку на блокпосте, — пойти в военкомат и стать на учет, если это еще не было сделано. Там нужно предоставить о себе актуальную информацию.

Часто ли такое случается

Это явление не распространено, к тому же признаков массовой мобилизации также нет.

Однако вполне понятно, что во время военного положения обязанностью каждого гражданина стать на защиту своей страны — это определено Статьей 6 Конституции Украины.

Редактору Вікна-новини известен случай, который произошел недавно: мужчине призывного возраста во Львовской области выдали повестку в четырех разных местах за один день: возле больницы, где он проходил обследование, на улице, возле магазина и на АЗС.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в Украине и дальше будут вручать повестки в общественных местах, пока граждане сами не будут явятся в военкоматы — как это предусмотрено законом военного положения.

При этом Горбач отметил, что из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают в армию всего 5%. Именно повестки помогают обновить информацию о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

Это не значит, что людей забирают в армию. 95% после уточнения информации возвращаются домой, — подчеркнул он.

Кто может вручать повестки

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Врученная на блокпосте повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и вручена тебе лично. Получение повестки должно быть удостоверено твоей подписью.

В повестке указываются:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы личности;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;

оговорки относительно необходимых документов;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Юрист о действиях, что делать, если вручили повестку на блокпосте

Юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по предоставлению бесплатной правовой помощи гражданам Анна Оржеховская в комментарии УП отметила, что в Украине возникают проблемы именно с заполнением повесток “на коленях”.

Подразумевается, что граждан возмущает выписка повесток на пустых бланках. Но этому также есть объяснение: шанс выдать повестку на улице отдельному лицу — мизерный. Нет требования, что повестка должна быть выписана в помещении военкомата.

Однако законом указано, что повестку должен выписать военный комиссар, а потом дать ее уполномоченному лицу.

Если человек, который вручает тебе повестку, “на ходу” заполняет пустой бланк с подписью и печатью руководителя территориального центра, можно фиксировать такие действия на видео, вызвать юристов и полицию.

Что делать, если повестку вручают на блокпосте

В первую очередь, нужно выяснить должности и полномочия тех, кто пытается ее вручить.

Далее проверь, правильно ли оформлена повестка, внимательно прочти ее и зверь все указанные данные. При необходимости можно проверить в Интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного, адрес. При этом военная специальность, указанная в повестке, должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете. Должен быть указан вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу). Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе. Повестка должна быть скреплена печатью и заверена подписью военного комиссара.

Обрати внимание на наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки, штампы типа “Для справок” считаются недействительными, — отмечает юрист.

А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.

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