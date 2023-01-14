Повестки на блокпостах: законность, необходимость и что делать дальше

Общая мобилизация в Украине продолжается. Участились запросы о законности вручения повесток на блокпостах, в магазинах и на улицах. Граждане переживают: законно ли это и куда обращаться после того, как получил повестку.
О том, могут ли выдавать повестки на блокпостах и объяснение юриста — читай дальше.
В начале декабря министр внутренних дел Денис Монастырский в национальном телемарафоне заявлял об отсутствии необходимости выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.
По словам министра, у ВСУ сегодня есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому в принципе на сегодня нет никакой потребности в том, чтобы кого-то оповещать на блокпостах.
По словам министра, у ВСУ сегодня есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому в принципе на сегодня нет никакой потребности в том, чтобы кого-то оповещать на блокпостах.
Но если повестку вручили на блокпосте, то что это значит?
Эксперты адвокатского объединения Бачинский и партнеры отмечают: вручать повестки можно где угодно, поскольку законом никак не регламентируется место вручения повесток.
Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином.
Причина, почему на блокпостах могут выдавать повестки достаточно проста: местные военкоматы могут не знать информацию о каждом отдельном человеке, поэтому выдают вызовы для предоставления личной информации всем. Однако это не всегда влечет мобилизацию или отправку на передовую.
Прежде всего, не нужно паниковать, ведь вручение повестки — это не билет на фронт. Бумажка с общеизвестным названием — вызов для проверки твоих личных данных.
Также повестка вручается для прохождения медицинского осмотра, где должны определить пригодность или непригодность к военной службе.
Задача человека, которому вручили повестку на блокпосте, — пойти в военкомат и стать на учет, если это еще не было сделано. Там нужно предоставить о себе актуальную информацию.
Задача человека, которому вручили повестку на блокпосте, — пойти в военкомат и стать на учет, если это еще не было сделано. Там нужно предоставить о себе актуальную информацию.
Это явление не распространено, к тому же признаков массовой мобилизации также нет.
Однако вполне понятно, что во время военного положения обязанностью каждого гражданина стать на защиту своей страны — это определено Статьей 6 Конституции Украины.
Однако вполне понятно, что во время военного положения обязанностью каждого гражданина стать на защиту своей страны — это определено Статьей 6 Конституции Украины.
Редактору Вікна-новини известен случай, который произошел недавно: мужчине призывного возраста во Львовской области выдали повестку в четырех разных местах за один день: возле больницы, где он проходил обследование, на улице, возле магазина и на АЗС.
Pexels
Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в Украине и дальше будут вручать повестки в общественных местах, пока граждане сами не будут явятся в военкоматы — как это предусмотрено законом военного положения.
При этом Горбач отметил, что из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают в армию всего 5%. Именно повестки помогают обновить информацию о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.
Это не значит, что людей забирают в армию. 95% после уточнения информации возвращаются домой, — подчеркнул он.
Это не значит, что людей забирают в армию. 95% после уточнения информации возвращаются домой, — подчеркнул он.
Врученная на блокпосте повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и вручена тебе лично. Получение повестки должно быть удостоверено твоей подписью.
В повестке указываются:
Юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по предоставлению бесплатной правовой помощи гражданам Анна Оржеховская в комментарии УП отметила, что в Украине возникают проблемы именно с заполнением повесток “на коленях”.
Подразумевается, что граждан возмущает выписка повесток на пустых бланках. Но этому также есть объяснение: шанс выдать повестку на улице отдельному лицу — мизерный. Нет требования, что повестка должна быть выписана в помещении военкомата.
Однако законом указано, что повестку должен выписать военный комиссар, а потом дать ее уполномоченному лицу.
Если человек, который вручает тебе повестку, “на ходу” заполняет пустой бланк с подписью и печатью руководителя территориального центра, можно фиксировать такие действия на видео, вызвать юристов и полицию.
Если человек, который вручает тебе повестку, “на ходу” заполняет пустой бланк с подписью и печатью руководителя территориального центра, можно фиксировать такие действия на видео, вызвать юристов и полицию.
В первую очередь, нужно выяснить должности и полномочия тех, кто пытается ее вручить.
Обрати внимание на наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки, штампы типа “Для справок” считаются недействительными, — отмечает юрист.
Обрати внимание на наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки, штампы типа “Для справок” считаются недействительными, — отмечает юрист.
А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.
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