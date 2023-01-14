Повістки на блокпостах: законність, необхідність та що робити далі

Загальна мобілізація в Україні триває. Все частішими стали запити про законність вручення повісток на блокпостах, у магазинах та на вулицях. Громадяни переймаються: чи законно це та куди звертатися після того, як отримав повістку.

Про те, чи можуть видавати повістки на блокпостах та що пояснюють юристи — читай далі.

На початку грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у національному телемарафоні заявляв про відсутність необхідності видавати повістки на блокпостах через велику кількість добровольців.

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За словами міністра, у ЗСУ на сьогодні є можливість уже відбирати найкращих із тих, хто бажає. Тому в принципі на сьогодні немає жодної потреби у тому, щоб когось оповіщати на блокпостах.

Та якщо повістку таки вручили на блокпості, то що це означає?

Чи законно вручати повістку на блокпості

Експерти адвокатського об’єднання Бачинський та партнери наголошують: вручати повістки можна будь-де, оскільки законом ніяк не регламентується місце вручення повісток.

Сьогодні в Україні існує чотири види документів, які можна назвати загальновідомим терміном повістка:

Повістка для уточнення облікових даних;

Повістка на проходження військово-лікарської комісії;

Повістка на призов до армії (на разі не видається);

Мобілізаційне розпорядження (для відряджання);

Причина, чому на блокпостах можуть видавати повістки, досить проста: місцеві військкомати можуть не знати інформацію про кожну окрему людину, тож видають виклики для надання особової інформації усім. Проте це не завжди тягне за собою мобілізацію чи відрядження на передову.

Вручили повістку на блокпості: що робити

Насамперед не потрібно панікувати, адже вручення повістки — це не квиток на фронт. Папірець із загальновідомою назвою є викликом для перевірки твоїх особових даних.

Також повістку вручають для проходження медичного огляду, де мають визначити придатність або непридатність до військової служби.

Завдання людини, якій вручили повістку на блокпості — піти до військкомату та стати на облік, якщо цього ще не було зроблено. Там потрібно надати про себе актуальну інформацію.

Чи часто таке трапляється

Це явище не є поширеним, до того ж ознак масової мобілізації також немає.

Проте цілком зрозуміло, що під час воєнного стану обов’язком кожного громадянина країни є стати на захист своєї країни — це визначено Статтею 6 Конституції України.

Редакторці Вікна-новини відомий випадок, що трапився нещодавно: чоловіку призовного віку у Львівській області видали повістку у чотирьох різних місцях за один день: біля лікарні, де він проходив обстеження, на вулиці, біля магазину та на АЗС.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач раніше повідомляв, що в Україні й надалі вручатимуть повістки у громадських місцях, доки громадяни самі не з’являться до військкоматів — як це передбачено законом воєнного стану.

При цьому Горбач зауважив, що з усіх чоловіків, яким вручають повістки, призивають в армію лише 5%. Саме повістки допомагають оновити інформацію про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов’язаних.

Це не означає, що людей забирають до армії. 95% після уточнення інформації повертаються додому, — наголосив він.

Хто може вручати повістки

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств чи організацій, роботодавці;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Вручена на блокпосту повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування та вручена тобі особисто. Отримання повістки має бути засвідчене твоїм підписом.

У повістці зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;

місце роботи особи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу до ЗСУ);

дата, час та адреса, за якою необхідно з’явитися;

застереження щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦКСП.

Юрист про дії, що робити, якщо вручили повістку на блокпості

Юристка гарячої лінії Асоціації правників України з надання безплатної правової допомоги громадянам Анна Оржеховська у коментарі УП зазначила, що наразі в Україні виникають проблеми саме із заповненням повісток “на колінах”.

Мається на увазі, що громадян обурює виписування повісток на пустих бланках. Але цьому також є пояснення: шанс видати повістку на вулиці окремій особі — мізерний. Не існує вимоги, що повістка має бути виписана у приміщенні військкомату.

Проте законом зазначено, що повістку має виписати військовий комісар, а вже потім дати її уповноваженій особі.

Якщо людина, яка вручає тобі повістку, “на ходу” заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру, можна фіксувати такі дії на відео, викликати юристів та поліцію.

Що робити, якщо повістку вручають на блокпості

Насамперед треба з’ясувати посади та повноваження тих, хто намагається її вручити.

Далі перевір, чи правильно оформлена повістка, уважно прочитай її та звір всі вказані дані. За необхідності можна перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У повістці мають бути вказані прізвище, ім’я та по батькові мобілізованого, адреса. При цьому військова спеціальність, зазначена у повістці, повинна збігатися зі спеціальністю, вказаною у військовому квитку. Має бути вказаний вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу). Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі. Повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара.

Зверни увагу на наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки, штампи на кшталт “Для довідок” вважаються недійсними, — наголошує юристка.

А ось що буде, якщо проігнорувати повістку та не з’явитися до військкомату після її вручення, ми писали в нашому іншому матеріалі — читай його за посиланням.

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