Заберуть одразу на фронт? Які бувають види повісток під час мобілізації

Під час загальної мобілізації українці отримують повістки до військкомату. Якщо ти отримав(ла) повістку, треба уважно її роздивитися. Експертка з правової допомоги Людмила Мусієнко розповіла платформі Я і Закон про види повісток та їхню мету.
Під час мобілізації видають чотири види повісток. Проте це не означає, що тебе заберуть на фронт. Завідувачка бюро правової допомоги Людмила Мусієнко розповіла, в чому різниця між видами повісток і що вони означають.
Нагадуємо, що видавати повістки можуть виключно представники територіальних центрів комплектування (колишні військкомати — ред.).
Раніше ми розповідали, які є хвилі мобілізації.
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