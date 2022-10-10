Заберуть одразу на фронт? Які бувають види повісток під час мобілізації

Під час загальної мобілізації українці отримують повістки до військкомату. Якщо ти отримав(ла) повістку, треба уважно її роздивитися. Експертка з правової допомоги Людмила Мусієнко розповіла платформі Я і Закон про види повісток та їхню мету.

Які бувають повістки під час мобілізації

Під час мобілізації видають чотири види повісток. Проте це не означає, що тебе заберуть на фронт. Завідувачка бюро правової допомоги Людмила Мусієнко розповіла, в чому різниця між видами повісток і що вони означають.

Повістка-уточнення. Її можуть видати для з’ясування інформації про особу призовника, сімейний стан, дані про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Після отримання даних призовника можуть звільнити від служби або надати відстрочку, якщо на це є підстави (наявність дитини, захворювання тощо).

Її можуть видати для з’ясування інформації про особу призовника, сімейний стан, дані про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Після отримання даних призовника можуть звільнити від служби або надати відстрочку, якщо на це є підстави (наявність дитини, захворювання тощо). Повістка ВЛК. Ця повістка зобов’язує пройти військово-лікарську комісію. Там призовника сповіщають про придатність або непридатність до строкової військової служби.

Повістка-призов. У ній чітко вказано термін, за який ти маєш з’явитися до призовної дільниці. З собою потрібно взяти такі документи: паспорт, військовий квиток (або тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку до призовної дільниці), обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження (за наявності).

У ній чітко вказано термін, за який ти маєш з’явитися до призовної дільниці. З собою потрібно взяти такі документи: паспорт, військовий квиток (або тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку до призовної дільниці), обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження (за наявності). Мобілізаційне розпорядження. Його вручають військовозобов’язаним, які пройшли військово-лікарську комісію та визнані придатними до військової служби. В розпорядженні вказується про обов’язок з’явитися у призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Нагадуємо, що видавати повістки можуть виключно представники територіальних центрів комплектування (колишні військкомати — ред.).

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