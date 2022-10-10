Заберут сразу на фронт? Какие бывают виды повесток во время мобилизации

Во время всеобщей мобилизации украинцы получают повестки в военкомат. Если ты получил (-а) повестку, стоит тщательно ее изучить. Эксперт по правовой помощи Людмила Мусиенко рассказала платформе Я и Закон, какие бывают повестки и каковы их цели.

Какие бывают повестки во время мобилизации

Во время мобилизации выдают четыре вида повесток. Однако это не значит, что тебя заберут на фронт. Заведующая бюро правовой помощи Людмила Мусиенко рассказала, в чем разница между видами повесток и что они означают.

Повестка-уточнение. Ее могут выдать для выяснения информации о личности призывника, семейном положении, данных о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. После получения данных призывника могут освободить от службы или предоставить отсрочку, если есть основания (наличие ребенка, заболевания и так далее).

Ее могут выдать для выяснения информации о личности призывника, семейном положении, данных о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. После получения данных призывника могут освободить от службы или предоставить отсрочку, если есть основания (наличие ребенка, заболевания и так далее). Повестка ВЛК. Эта повестка обязывает пройти военно-врачебную комиссию. Там призывника извещают о годности или негодности к срочной военной службе.

Повестка-призыв. В ней четко указан срок, в который тебе нужно явиться в призывной участок. С собой нужно взять такие документы: паспорт, военный билет (или временное удостоверение, удостоверение о приписке к призывному участку), учетно-послужную карточку, мобилизационное распоряжение (при наличии).

В ней четко указан срок, в который тебе нужно явиться в призывной участок. С собой нужно взять такие документы: паспорт, военный билет (или временное удостоверение, удостоверение о приписке к призывному участку), учетно-послужную карточку, мобилизационное распоряжение (при наличии). Мобилизационное предписание. Его вручают военнообязанным, которые прошли военно-врачебную комиссию и признаны годными к военной службе. В распоряжении указывается обязанность явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Напоминаем, что выдавать повестки могут только представители территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы — ред.).

Сейчас также смотрят

Раньше мы рассказывали, какие есть волны мобилизации.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!