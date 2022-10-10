Заберут сразу на фронт? Какие бывают виды повесток во время мобилизации

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 10 октября 2022, 21:00
Які бувають повістки — види повісток під час мобілізації
Фото: Pexels

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