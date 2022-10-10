Заберут сразу на фронт? Какие бывают виды повесток во время мобилизации

Во время всеобщей мобилизации украинцы получают повестки в военкомат. Если ты получил (-а) повестку, стоит тщательно ее изучить. Эксперт по правовой помощи Людмила Мусиенко рассказала платформе Я и Закон, какие бывают повестки и каковы их цели.
Во время мобилизации выдают четыре вида повесток. Однако это не значит, что тебя заберут на фронт. Заведующая бюро правовой помощи Людмила Мусиенко рассказала, в чем разница между видами повесток и что они означают.
Напоминаем, что выдавать повестки могут только представители территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы — ред.).
Раньше мы рассказывали, какие есть волны мобилизации.
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