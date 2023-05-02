Чи треба йти до нового ТЦК? Що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації

Згідно з новими правилами вручення повісток, їх можна отримати, незалежно від місця перебування на військовому обліку та реєстрації. Тож цілком можливо, що повістку можуть вручити в іншій області, якщо ти, приміром, поїхав у відрядження.

Адвокат Андрій Новак та адвокатка Євгенія Рябека розповіли для УП.Життя, що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

Повістку видали не за місцем реєстрації: що робити

Адвокат Андрій Новак радить пояснювати, що ти проїздом в іншій області, наприклад, у відрядженні чи навідуєш родичів. Розповісти, що немає обов’язку ставати на обліку у тому регіоні, місті чи районі.

Він наголошує, що треба мати з собою військово-обліковий документ — військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення та показати його, якщо така ситуація трапиться.

У цих документах зазначено, де людина перебуває на обліку.

Також адвокатка Євгенія Рябека каже, що вручення повістки на блокпості не є порушенням законодавчих норм. Якщо ти їдеш у відрядження, то варто мати при собі документи, які можуть це підтвердити. У них має бути вказаний термін відрядження.

Саме тому військовозобов’язаним треба мати з собою повний комплект документів та пред‘являти їх під час вручення повістки. Запевнити, що після повернення додому ти обов’язково прийдеш до військкомату.

Але якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), її треба проходити за місцем обліку. Після проходження комісії (якщо людина її пройшла) можуть видати мобілізаційне розпорядження. Але адвокатка переконує, що подібні повістки не можуть видавати на блокпостах.

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