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Чи треба йти до нового ТЦК? Що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2023, 08:00
Вручили повістку не за місцем реєстрації: що робити
Фото: Сайт президента України

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