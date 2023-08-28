Відверте інтерв’ю Зеленського: про війну в Україні, вибори, корупцію, вступ до НАТО та оборонне виробництво

У кожному інтерв’ю Володимира Зеленського запитують про війну в Україні. Українці та люди у світі хочуть знати, коли вона закінчиться та коли буде деокупація Криму та інших територій України.

Крім цього, хочеться дізнатися про інші сфери життя в країні під час війни. Президент України у своєму інтерв’ю ведучій телемарафону Єдині новини Наталії Мосейчук розповів про гарантії безпеки від інших країн, вступ до НАТО та чи довго триватиме війна.

Також поділився роботою оборонної промисловості, сказав, чи будуть вибори в Україні під час війни та що робитимуть з корупцією. Ми зібрали найцікавіше з інтерв’ю Володимира Зеленського.

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Чи довго триватиме війна в Україні

Володимир Зеленський не виключає варіант, що війна в Україні може тривати довго. Він вважає, що країна готова довго воювати, але якщо не буде втрат людей. Потрібно мінімізувати жертви за прикладом Ізраїлю — тоді можна буде жити, зазначив Зеленський.

Для людей, які ніколи не бігали, легше пробігти 100 м чи марафон? 100 м, правда. Наш народ зробив рекорд. Ми б програли цю війну, якби не мали впевненості, що можемо перемогти, — сказав він.

Президент переконаний, що Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу. Важливим є те, що ця перемога має унеможливити повторення військового конфлікту в майбутньому.

Про боротьбу з корупцією

Зеленський вважає, що під час воєнного стану корупцію необхідно прирівняти до державної зради. Зараз, згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу, державна зрада в умовах воєнного стану карається тюремним ув’язненням на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна.

Президент поділився, що відповідний законопроект планують направити до парламенту найближчого тижня. Але варто зазначити, що тут не йдеться про повернення так званого сталінізму.

Крім цього, Зеленський акцентував, що готовий звільняти людей у разі проявів корупції у власній команді.

— Є чесна або нечесна людина. Якщо є докази, що людина нечесна — я звільняю. На сьогодні я не бачу в себе цих внутрішніх питань, — коментує він.

Про деокупацію Криму

Президент України каже, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Але Україна має взяти під контроль адміністративний кордон з півостровом.

— Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Це було б краще. Будь-яка війна — це все одно втрати, де б вона не була. Треба все розраховувати, — говорить Зеленський.

Про вибори під час воєнного стану

Президент пояснює, що на вибори потрібно виділити багато коштів, а зараз все йде на оборону. Крім цього, зараз немає варіантів того, як забезпечити голосування для військових на фронті.

— Для нас потрібен кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз’єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати.

Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цієї можливості через війну — це нечесно. Я був проти виборів лише через це, — сказав глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що обговорював тему фінансування виборів з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом.

— Я йому сказав: якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші зі зброї й давати їх на вибори також не буду.

Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте тоді змінювати швидко законодавство і, найголовніше, ризикуймо тоді разом, — розповів Зеленський.

Проте Зеленський переконує, що не тримається за владу і не хоче, щоб в народу склалося подібне враження.

Про гарантії безпеки та вступ України до НАТО

Україна потребує гарантій безпеки від інших країн. Володимир Зеленський говорить, що США могли б надати таку ж модель підтримки, як в Ізраїлі.

— Там (у гарантіях безпеки — ред.) повинні бути й санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки — меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, із Британією — сильний.

Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії, — сказав він.

За його словами, іноземні партнери не хочуть бути втягнутими в війну в Україні своїм особовим складом.

— І нам це не потрібно, бо це буде війна НАТО, це Третя світова, — додав він.

Зеленський розповів, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО влітку наступного року, то чекатиме ще рік. А гарантії безпеки потрібні на шляху до НАТО.

— Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитися, хтось може відмовитись, але нам це потрібно на шляху до НАТО, — сказав він.

Про оборонне виробництво в Україні

Україна виробляє своє озброєння й має хороші результати. Зокрема, ми можемо пишатися ракетою Нептун, ПТРК Стугна та Корсар. Ця зброя постійно перебуває на фронті: хоч її поки недостатньо, проте йдеться про велику кількість виготовлення.

— Просто колосальні цифри, постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться ще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику, — акцентував президент.

Крім цього, Україна почала виробляти артилерію 155 калібру зразка НАТО, якої до цього не було.

— Її ніколи не було в Україні й не повинно бути, але ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні перебуває на полі бою, 155 калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво і виробництво не однієї системи, а виробництво системне.

Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було, — сказав він і додав, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів.

Також Зеленський запевняє, що під час воєнного стану держава не продавала озброєння до іноземних країн.

Раніше ми розповідали про головні досягнення оборонної промисловості України за останній рік.

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