Інтерв'ю

Відверте інтерв’ю Зеленського: про війну в Україні, вибори, корупцію, вступ до НАТО та оборонне виробництво

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Серпня 2023, 10:30
Володимир Зеленський інтерв’ю 2023 про війну, корупцію та вступ до НАТО
Фото: Сайт президента України

Більше новин
Швидкі кредити онлайн: в чому небезпека та як захистити себе
Легко брати, важко віддавати: у чому небезпека швидких кредитів, на чому кредитори заробляють, і як захистити свої права
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
Богдан Будженко: історія восьмирічного волонтера про збір коштів
Збирає десятки тисяч гривень, щоб Україна була вільною! Історія восьмирічного волонтера Богдана
Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція
Щоб не стояти у чергах. Як оформити пенсію онлайн та хто може це зробити — покрокова інструкція
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Продукти для зміцнення судин - як уникнути варикозу
Як зміцнити судини завдяки харчуванню — нутриціологиня поділилась списком продуктів-помічників
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 28 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Опалювальний сезон 2022-2023
На Теплоенерго сподівайся, але й собі готуйся: декілька порад українцям, щоб не замерзнути цієї зими

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.08.2023: онлайн

Карта бойових дій 28 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:51
128 бригада тро
Від бізнесменів та айтівців до героїв України: історії бійців 128-ї окремої бригади сил ТРО
0:03:17
Дніпровські лікарні
Рятують бійців з найтяжчими пораненнями! Дніпровські медики роблять справжні дива
0:10:42
Привид Києва
Вічна пам’ять Привиду Києва! Юрій Ігнат прокоментував катастрофу L-39 і загибель ще двох пілотів
0:15:31
Крути
Крути 1918. Нерозказана історія великого героїзму українських юнаків
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Смаколики міняють на шеврони. Як на Дніпропетровщині облаштували їдальню для волонтерів та військових
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
Те, що не дасть забути про боротьбу регіону: які експонати є у Музеї спротиву в Херсоні
порада військовим
Побували у пеклі й мають що сказати! Як вижити на фронті: поради військових після завдання
0:04:02
Вінницькі волонтери
Справжній цех у ліцеї! Вінницькі школярі волонтерять, відшиваючи одяг та аптечки для військових
0:00:00
Історія незламного підприємства
Фермера врятував білорус, а підприємство — диво: історія незламності з Київщини
Більше відео
Богдан Будженко: історія восьмирічного волонтера про збір коштів
Читати далі
Збирає десятки тисяч гривень, щоб Україна була вільною! Історія восьмирічного волонтера Богдана
Іван Миколайчук
Читати далі
Неблагонадійний для СРСР та бажаний для Голлівуду! Яким був Іван Миколайчук — маестро українського кіно

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь