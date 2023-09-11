Перемога — це ще не щастя: Зеленський про те, що дає не впасти в депресію, та про темпи контрнаступу

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Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 18:45
Зеленський
Фото: Сайт президента України

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