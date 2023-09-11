Перемога — це ще не щастя: Зеленський про те, що дає не впасти в депресію, та про темпи контрнаступу

Повномасштабна війна в Україні з перших днів захопила увагу усього світу, адже перевернула загальноприйняті уявлення про світ. Багато хто питав себе, як таке можливо у 21 столітті? Паралельно з’являлись й інші запитання, відповіді на які шукали в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

Спершу цікавились, як вдалося відбити атаку окупантів на столицю. Тепер найбільше західний світ цікавиться, як просувається контрнаступ. Та голова держави у новому інтерв’ю CNN попереджає, що якими б не були успіхи української армії, через велику кількість смертей наших громадян, фінал не може бути щасливим.

Також журналісту Фаріду Закарії Володимир Зеленський розповів, що допомагає йому підтримувати психологічний стан після півтора року повномасштабної війни та такої кількості побаченого горя.

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Про очікування від контрнаступу

Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем.

У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати.

Це правда. Я не хочу повторювати ці слова, але… Усі знають про цю війну, але іноді просто знати замало.

Єдина позиція: перемога — це не щастя. Перемога — це одна єдина можливість об’єднатися. І західні громадяни мають зрозуміти: це не просто наші цінності, а спільні Це наша війна — спільна.

Чи не впадає в депресію президент

Ні, я в порядку. Я можу з цим жити. І хоч я не маю багато часу, але іноді я дивлюсь на своїх дітей, які в Україні, і я щасливий, що вони тут.

Це покоління зробить Україну великою, тому що вони сильні у своїх позиціях, цінностях. Вони дуже вільні. І я щасливий.

Моя дружина, я дуже щасливий, що вона в мене є. Вона гарна. Вона така сильна. З кожним днем вона сильніша, миліша й молодша. У неї багато енергії.

Також раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю поділився деталями про роботу оборонної промисловості, сказав, чи будуть вибори в Україні під час війни та що робитимуть з корупцією.

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