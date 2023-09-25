Понад 30 офіцерів та адмірал! В ССО назвали втрати окупантів після удару по Чорноморському флоту РФ

Українські військові проводять спеціальні операції, результати яких не можуть не радувати. 22 вересня 2023 року Сили спеціальних операції України влучили у штаб російських окупантів у Севастополі.

Тоді було відомо, що у штабі перебував особовий склад ворога, окупанти зазнали втрат, зокрема, і серед високого командування.

Сьогодні, 25 вересня 2023 року у ССО повідомили, скільки окупантів ліквідували під час спецоперації у Севастополі.

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Скільки окупантів загинула після удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі

— Враховуючи факт, що БДК Мінськ мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач флоту.

— Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню, — йдеться у повідомлення.

Серед загиблих — адмірал Віктор Соколов, командувач Чорноморським флотом РФ.

Читати на тему У Криму знову неспокійно: що відомо про вибухи у Севастополі 22 вересня У Повітряних силах ЗСУ розповіли про вибухи у Криму сьогодні.

22 вересня в Криму лунали вибухи не лише у Севастополі, але інформацію про влучання у штаб ЧФ РФ певний час тримали у тиші, потім її офіційно підтвердили. Раніше ми розповідали про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі.

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