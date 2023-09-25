Новини

Понад 30 офіцерів та адмірал! В ССО назвали втрати окупантів після удару по Чорноморському флоту РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 14:14
Втрати противника в результаті проведення спецоперацій ССО: оновлені дані
Фото: Pixabay

Більше новин
Броню цієї техніки неможливо знищити? Що відомо про танки M1 Abrams: характеристики та особливості
Перші танки Abrams прибули до України! Характеристики танків M1 Abrams та їхні особливості
Як оформити самозайнятість в Україні у 2023 році: інструкція
Ідеально для роботи без посередників: як оформити самозайнятість в Україні у 2023
як утеплити стіни зсередини
Для комфорту у найлютіші морози! Як утеплити стіни зсередини та який утеплювач краще обрати
Чому сіпається око
Ну все, почався нервовий тік. Розбираємо, чому у тебе сіпається око
Дивитись більше

Матеріали по темі

Броню цієї техніки неможливо знищити? Що відомо про танки M1 Abrams: характеристики та особливості
Перші танки Abrams прибули до України! Характеристики танків M1 Abrams та їхні особливості
Олександр на псевдо Схід: історія військового, що вибрався з Азовсталі
Залишився один на Азовсталі та пройшов 200 км пішки, щоб опинитися на волі: історія незламного бійця
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади
Разом — до перемоги України! Емоційна промова Джастіна Трюдо про війну та обсяги допомоги
Історія хлопчика Скай із Зімбабве з надскладними вадами обличчя
Скай — бо піклуються небеса: хлопчику з Зімбабве з надскладними вадами обличчя допомогла українська лікарка

Відео
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади

Разом — до перемоги України! Емоційна промова Джастіна Трюдо про війну та обсяги допомоги
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 25 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:02
Як відбувається навчання вогнеметників в Україні: тонкощі та враження
Від такої зброї трусяться руки! Як навчають вогнеметників в Україні — тонкощі роботи та враження військових
0:06:06
Серж Лифар
Мріяв про Київську оперу навіть після того, як здобув світову популярність! Історія майстра балету Сержа Лифаря
0:03:39
Кременчук 22.09.23
Саме лікували дитинку. Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS
Прийде момент, і ми побачимо! Зеленський прокоментував рішення США не надавати далекобійні ракети ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Росіяни обстрілюють Зміїний керованими авіабомбами — що відомо
0:07:28
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Тисячі доларів! Скільки заробляють будівельники в Україні та які напрями найзатребуваніші
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 24 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Як оформити самозайнятість в Україні у 2023 році: інструкція
Читати далі
Ідеально для роботи без посередників: як оформити самозайнятість в Україні у 2023
Генератор
Читати далі
Легше не буває: як підключити генератор до будинку через розетку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь