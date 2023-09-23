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Втрати серед вищого керівного складу флоту. Наслідки атаки на штаб окупантів у Севастополі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 10:45
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