Втрати серед вищого керівного складу флоту. Наслідки атаки на штаб окупантів у Севастополі

Учора, 22 вересня, у Криму відбулася операція Сил ССО. Унаслідок цього був уражений штаб російських окупантів у Севастополі. Є втрати серед особового складу ворога, а саме — високого командування. Читай у нашому матеріалі все, що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ.

Удар України по Чорноморському флоту РФ: які втрати ворога

Сили спецоперацій підтвердили атаку на штаб Чорноморського флоту РФ. Є втрати серед вищого керівного складу флоту.

Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно та точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів більше для Голосу Америки.

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Унаслідок атаки України на Чорноморський флот РФ у Севастополі, за словами Кирила Буданова, щонайменше дев’ять загиблих російських військових. Поранених — 16.

— Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник Романчук у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Цеков перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив.

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Інформацію про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова Буданов не підтвердив.

Повітряне командування використало дані розвідки, агентури та всі можливі канали інформування, тож завдало влучного удару. Про ракети та чийого вони виробництва не повідомляють.

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