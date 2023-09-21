20 вересня 2022 року до Головного управління розвідки України надійшов супутник ICEYE від волонтерів. Уже рік він служить на користь України, за його допомогою бійці виконували багато різних завдань.

У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE на перемогу України.

Як працює супутник ICEYE для ГУР

— Упродовж цього року “народний супутник” приніс безліч користі нашій боротьбі за свободу ― його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки!

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ICEYE, наприклад, зіграв дуже важливу роль в атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року, коли були знищені російський десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону, — йдеться у повідомленні ГУР.

У Головному управлінні розвідки висловили подяку усім українцям, які долучилися до збору, та Фонду Сергія Притули й Ігорю Лаченкову. Супутник забезпечив українським розвідникам чудову видимість з космосу.

“Народний супутник” продовжує працювати в інтересах військової розвідки та українського народу! — зазначили в ГУР.

Також в ГУР показали знімки з супутника.

Рік роботи на перемогу України. У ГУР розповіли, як працює народний супутник ICEYE / 2 Фотографії

Українські розвідники проводять багато унікальних операцій, не про всі можна зараз говорити. Але деякі стають нам відомими. Раніше ми розповідали, як відбувалося повернення вишок Бойка у Чорному морі.

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