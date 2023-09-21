20 сентября 2022 года в Главное управление разведки Украины поступил спутник ICEYE от волонтеров. Уже год он служит в интересах Украины, а с его помощью бойцы выполняют много разных задач.

В ГУР рассказали о работе спутника ICEYE на победу Украины.

Как работает спутник ICEYE для ГУР

— На протяжении этого года “народный спутник” принес множество пользы нашей борьбе за свободу — его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!

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ICEYE, например, сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года, когда были уничтожены российский десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, — говорится в сообщении ГУР.

В Главном управлении разведки выразили благодарность всем украинцам, которые присоединились к сбору, Фонду Сергея Притулы и Игорю Лаченкову. Спутник обеспечил украинским разведчикам отличную видимость из космоса.

“Народный спутник” продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа! — отметили в ГУР.

Также в ГУР показали снимки со спутника.

Год работы на победу Украины! В ГУР рассказали, как помогает народный спутник ICEYE / 2 Фотографии

Украинские разведчики проводят много уникальных операций, не обо всех можно сейчас говорить. Но некоторые становятся нам известны. Ранее мы рассказывали, как происходило возвращение вышек Бойко в Черном море.

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