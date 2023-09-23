Потери среди высшего руководящего состава флота. Результат атаки на штаб оккупантов в Севастополе

Вчера, 22 сентября, в Крыму прошла операция Сил ССО. В результате был поражен штаб российских оккупантов в Севастополе. Есть потери среди личного состава врага, а именно — высокого командования. Читай в нашем материале все, что известно про удар по Черноморскому флоту РФ.
Силы спецопераций подтвердили атаку на штаб Черноморского флота РФ. Есть потери среди высшего руководящего состава флота.
Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила “вовремя и точно” поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила “вовремя и точно” поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал больше для Голоса Америки.
В результате атаки Украины на Черноморский флот РФ в Севастополе, по словам Кирилла Буданова, по меньшей мере девять погибших российских военных. Раненых — 16.
— Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук в тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в перечень, который я вам озвучил.
Информацию о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова Буданов не подтвердил.
Воздушное командование использовало данные разведки, агентуры и все возможные каналы информирования и нанесло точный удар. О ракетах и чьего они производства не сообщают.
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