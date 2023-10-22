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Работал бариста и никогда не держал в руках оружие. История добровольца с позывным Терен, который написал книгу о войне

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 22 октября 2023, 21:00

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