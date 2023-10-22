Работал бариста и никогда не держал в руках оружие. История добровольца с позывным Терен, который написал книгу о войне

Он не собирался становиться ни военным, ни писателем. Но пошел добровольцем на фронт, а вернувшись, написал книгу, первый тираж которой раскупили еще до презентации.

Несколько экземпляров — все, что осталось от многотысячного тиража дебютного романа украинского военного Александра Будька с позывным Терен. Почти все книги были раскуплены еще до официальной презентации.

Желающих увидеть автора вживую столько, что в последний момент организаторам пришлось искать для презентации зал побольше. Хотя сам он за кулисами признается: становиться писателем не планировал.

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Работал бариста, изучал дизайн, никогда не держал в руках оружие. Когда Россия развязала большую войну, пошел добровольцем на фронт. Воевал в батальоне Карпатская Сечь. Во время контрнаступления в Харьковской области получил ранение — потерял обе ноги, но не сдался.

Его книга — о жизни военных изнутри. Книгу он начал писать в реабилитационном центре, а закончил во время тренировок перед Играми Непокоренных. На протезах танцевал в балете, объездил множество стран, помогает фронту.

Среди его читателей — звезды и блоггеры, чиновники и другие военные, которые также учатся жить с ампутацией.

— Когда я понял, что я что-то делаю, что дает возможность другим людям двигаться вперед, вставать каждое утро, делать вещи, которые они никогда не делали, я понимаю, что это, наверное, то, что я должен делать, — рассказывает командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона Карпатская Сечь Александр Будько.

В издательстве уже заявили, что, поскольку первый тираж быстро закончился, срочно допечатают еще несколько тысяч экземпляров.

Возможно, в продолжении Історії впертого чоловіка (название книги — ред.) найдется место и для истории любви. Сердце автора, признается он, пока свободно.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских ветеранах, поразивших умениями на фестивале Arnold Classic Europe.

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