Працював баристою і ніколи не тримав у руках зброї. Історія добровольця на псевдо Терен, що написав книгу про війну

Він не збирався ставати ані військовим, ані письменником. Але пішов добровольцем на фронт, а повернувшись, написав книгу, перший наклад якої розкупили ще до презентації.

Кілька примірників — це все, що лишилося від багатотисячного накладу дебютного роману українського військового Олександра Будька з позивним Терен. Майже всі книги розкупили ще до офіційної презентації.

Охочих побачити автора наживо стільки, що в останній момент організаторам довелося шукати для презентації більшу залу. Хоча сам він за лаштунками зізнається — ставати письменником не збирався.

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Працював баристою, вивчав дизайн, ніколи не тримав у руках зброї. Коли Росія розв’язала велику війну, пішов добровольцем на фронт. Воював у батальйоні Карпатська Січ. Під час контрнаступу на Харківщині дістав поранення — втратив обидві ноги, але не здався.

Його книга — про життя військових, яким він його побачив зсередини. Книгу він почав писати у реабілітаційному центрі, а закінчив під час тренувань перед Іграми Нескорених. На протезах танцював у балеті, об’їздив безліч країн, допомагає фронту.

Серед його читачів — зірки та блогери, посадовці та інші військові, які так само вчаться жити з ампутацію.

— Коли я зрозумів, що я щось роблю, що дає змогу іншим людям рухатись уперед, підійматись щоранку, робити речі, які вони ніколи не робили, розумію, що це, напевно, те, що я маю робити, — розповідає командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ Олександр Будько.

У видавництві вже заявили, що оскільки перший наклад швидко закінчився, терміново додрукують ще кілька тисяч примірників.

Можливо, у продовженні Історії впертого чоловіка (назва книги бійця – ред.) знайдеться місце і для історії кохання. Серце автора, зізнається він, поки що вільне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських ветеранів, що вразили вміннями на фестивалі Arnold Classic Europe.

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