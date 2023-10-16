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Встановили світовий рекорд! Українські ветерани вразили вміннями на фестивалі Arnold Classic Europe

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Жовтня 2023, 14:00
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