Встановили світовий рекорд! Українські ветерани вразили вміннями на фестивалі Arnold Classic Europe

Українці мають незламний характер, який гартується під тиском важких випробувань. Не встигли ми порадіти за українських ветеранів, що здобули медалі на Іграх Нескорених, як інші українські ветерани встановили рекорд на змаганнях з сили.

Капітан команди ветеранів Сильні України Олександр Швачка в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про встановлення світового рекорду командою з восьми ветеранів на фестивалі Arnold Classic Europe.

Змагання ветеранів

Команда Сильні України складається з восьми ветеранів, що отримали поранення під час бойових дій та вирішили спробувати свої сили у таких змаганнях на силу та витривалість.

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Вони протягнули чотири вантажівки масою 35 тонн в упорі сидячи на 20 метрів за 30 секунд 60 мілісекунд, чим й встановили світовий рекорд.

— Я сподіваюся, що наступного року ми приїдемо на ці змагання та встановимо новий рекорд, потягнемо ці вантажівки ще швидше, — зізнається Олександр Швачка.

Засновником цього фестивалю є Арнольд Шварценеггер, який і сам брав участь у змаганнях.

Історія ветерана Ігоря Муренця не залишить нікого байдужим: чоловік пережив ампутацію ніг, але нині він ходить на змагання та керує автівкою.

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