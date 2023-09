Сильні та вільні. Ігри Нескорених 2023: скільки медалей виборола Україна

9 вересня 2023 року у німецькому місті Дюссельдорфі розпочалися Invictus Games Germany 2023 — міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців серед 21 країн-учасниць.

Цьогоріч на змаганнях Україну представлятимуть 25 ветеранів та військовослужбовців. Вже відомо про перші здобутки українців на Invictus Games 2023.

Ігри Нескорених триватимуть з 9 по 16 вересня 2023 року. Україна вже вчетверте бере участь у змаганнях героїв.

У перші ж дні українські ветерани здобули шість медалей в легкій атлетиці й паверліфтингу, а також відбулися стартові матчі з регбі на візках. Серед них одне золото, три срібла та дві бронзи!

— Цьогорічні Ігри нескорених тільки почалися. У перший же день Україна має золото, срібло і бронзу! Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис. Українські воля й характер сильні та переможні супроти всіх обставин, — написав у своєму Х (раніше — Twitter) президент України Володимир Зеленський.

Першим лік українським нагородам на Іграх Нескорених почав Вадим Мазніченко, що здобув першу бронзу в штовханні ядра в категорії IF6 серед чоловіків, з результатом 6,19 м. Срібло зі штовхання ядра, але вже IF7, здобув Володимир Гера, показавши результат у 4,84 м з п’ятої спроби.

Золото приніс капітан команди Олександр Маковей, що штовхнув ядро IF8 на відстань 10,4 м.

Микола Заріцький виборов срібло з метання диска в класі IF1 з результатом 29,32 м, а ветеран Нацгвардії Володимир Товкис здобув бронзу у метанні диска в класі IF2. Нагороду йому приніс кидок на 22,32 м.

Срібну медаль виборов Максим Зубов у паверліфтингу, а 12 місце в класі IP3-IP5 серед жінок посіла й українська парамедикиня Юлія Тайра Паєвська.

