Об’єднані крізь кілометри. Де дивитися Ігри Нескорених 2023: розклад трансляцій

9 вересня 2023 у німецькому місті Дюссельдорф розпочалися Ігри Нескорених. Україна вже вчетверте бере участь у змаганнях.

Invictus Games триватимуть з 9 по 16 вересня 2023 року. Де дивитися трансляції Ігор Нескорених, розповідаємо далі.

Invictus Games 2023: де дивитися

Пряму трансляцію Ігор Нескорених 2023 можна буде переглянути на Суспільному.

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Щовечора о 22:00 на телеканалах Суспільного повідомлятимуть найголовніші новини про Ігри Нескорених 2023.

Розклад Ігор Нескорених 2023

субота, 9 вересня : 19:00 — 21:00. Церемонія відкриття;

: 19:00 — 21:00. Церемонія відкриття; неділя, 10 вересня : 11:00 — 19:00. Легка атлетика та паверліфтинг;

: 11:00 — 19:00. Легка атлетика та паверліфтинг; понеділок, 11 вересня : 10:00 — 19:30. Легка атлетика;

вівторок, 12 вересня : 10:00 — 17:00. Веслування та баскетбол;

: 10:00 — 17:00. Веслування та баскетбол; середа, 13 вересня : 11:00 — 13:00. Баскетбол, 16:00 — 22:30. Плавання та настільний теніс;

: 11:00 — 13:00. Баскетбол, 16:00 — 22:30. Плавання та настільний теніс; четвер, 14 вересня: 09:00 — 17:00. Волейбол;

09:00 — 17:00. Волейбол; п’ятниця, 15 вересня : 10:00 — 14:00. Велоспорт, 17:00 — 21:30. Стрільба з лука та волейбол;

: 10:00 — 14:00. Велоспорт, 17:00 — 21:30. Стрільба з лука та волейбол; субота, 16 вересня: 21:00 — 22:00. Церемонія закриття.

А якими були Ігри Нескорених минулого року, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.

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