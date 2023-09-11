Об’єднані крізь кілометри. Де дивитися Ігри Нескорених 2023: розклад трансляцій

9 вересня 2023 у німецькому місті Дюссельдорф розпочалися Ігри Нескорених. Україна вже вчетверте бере участь у змаганнях.
Invictus Games триватимуть з 9 по 16 вересня 2023 року. Де дивитися трансляції Ігор Нескорених, розповідаємо далі.
Пряму трансляцію Ігор Нескорених 2023 можна буде переглянути на Суспільному.
Щовечора о 22:00 на телеканалах Суспільного повідомлятимуть найголовніші новини про Ігри Нескорених 2023.
А якими були Ігри Нескорених минулого року, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.
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