Едины через километры. Где смотреть Игры Непокоренных 2023: расписание трансляций

9 сентября 2023 года в немецком городе Дюссельдорф начались Игры Непокоренных. Украина уже в четвертый раз принимает участие в соревнованиях.
Invictus Games продлятся с 9 по 16 сентября 2023 года. Где смотреть трансляции Игр Непокоренных, рассказываем дальше.
Прямую трансляцию Игр Непокоренных 2023 можно будет посмотреть на Суспільному.
Каждый вечер в 22:00 на телеканалах Суспільного будут сообщать главные новости об Играх Непокоренных 2023.
А какими были Игры Непокоренных в прошлом году, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.
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