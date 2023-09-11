Едины через километры. Где смотреть Игры Непокоренных 2023: расписание трансляций

9 сентября 2023 года в немецком городе Дюссельдорф начались Игры Непокоренных. Украина уже в четвертый раз принимает участие в соревнованиях.

Invictus Games продлятся с 9 по 16 сентября 2023 года. Где смотреть трансляции Игр Непокоренных, рассказываем дальше.

Invictus Games 2023: где смотреть

Прямую трансляцию Игр Непокоренных 2023 можно будет посмотреть на Суспільному.

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Каждый вечер в 22:00 на телеканалах Суспільного будут сообщать главные новости об Играх Непокоренных 2023.

Расписание Игр Непокоренных 2023

суббота, 9 сентября : 19:00 — 21:00. Церемония открытия;

: 19:00 — 21:00. Церемония открытия; воскресенье, 10 сентября : 11:00 — 19:00. Легкая атлетика и пауэрлифтинг;

: 11:00 — 19:00. Легкая атлетика и пауэрлифтинг; понедельник, 11 сентября : 10:00 — 19:30. Легкая атлетика;

: 10:00 — 19:30. Легкая атлетика; вторник, 12 сентября : 10:00 — 17:00. Гребля и баскетбол;

: 10:00 — 17:00. Гребля и баскетбол; среда, 13 сентября : 11:00 — 13:00. Баскетбол, 16:00 — 22:30. Плавание и настольный теннис;

: 11:00 — 13:00. Баскетбол, 16:00 — 22:30. Плавание и настольный теннис; четверг, 14 сентября : 09:00 — 17:00. Волейбол;

: 09:00 — 17:00. Волейбол; пятница, 15 сентября : 10:00 — 14:00. Велоспорт, 17:00 — 21:30. Стрельба из лука и волейбол;

: 10:00 — 14:00. Велоспорт, 17:00 — 21:30. Стрельба из лука и волейбол; суббота, 16 сентября: 21:00 — 22:00. Церемония закрытия.

А какими были Игры Непокоренных в прошлом году, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

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