Сильные и свободные. Игры Непокоренных 2023: сколько медалей завоевала Украина

9 сентября 2023 года в немецком городе Дюссельдорфе начались Invictus Games Germany 2023 — международное спортивное мероприятие по адаптивным видам спорта для ветеранов и военнослужащих среди 21 стран-участниц.

В этом году на соревнованиях Украину будут представлять 25 ветеранов и военнослужащих. Уже известно о первых достижениях украинцев на Invictus Games 2023.

Игры Непокоренных продлятся с 9 по 16 сентября 2023 года. Украина уже в четвертый раз принимает участие в соревнованиях героев.

В первые же дни украинские ветераны завоевали шесть медалей в легкой атлетике и пауэрлифтинге, а также состоялись стартовые матчи по регби на колясках. Среди них: одно золото, три серебра и две бронзы!

— Нынешние Игры непокоренных только начались. В первый же день у Украины есть золото, серебро и бронза! Вадим Мазниченко. Владимир Гера. Александр Маковей. Максим Зубов. Николай Зарицкий. Владимир Товкис. Украинские воля и характер сильны и победны против всех обстоятельств, — написал в своем Х (ранее Twitter) президент Украины Владимир Зеленский.

Первым счет украинских наград на Играх Непокоренных открыл Вадим Мазниченко, получивший первую бронзу в толкании ядра в категории IF6 среди мужчин с результатом 6,19 м. Серебро по толканию ядра, но уже IF7, получил Владимир Гера, показав результат в 4,84 м с пятой попытки.

Золото принес капитан команды Александр Маковей, толкнувший ядро IF8 на расстояние 10,4 м.

Николай Зарицкий завоевал серебро по метанию диска в классе IF1 с результатом 29,32 м, а ветеран Нацгвардии Владимир Товкис завоевал бронзу в метании диска в классе IF2. Награду ему принес бросок на 22,32м.

Серебряную медаль завоевал Максим Зубов в пауэрлифтингу, а 12 место в классе IP3-IP5 среди женщин заняла и украинская парамедик Юлия Тайра Паевская.

