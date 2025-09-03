Форма 12 ЗСУ — для чого потрібна довідка та як отримати дані з неї

Форма 12 ЗСУ — це документ, що використовується у Збройних Силах України для обліку особового складу і містить важливу інформацію про військовослужбовців. Для чого потрібна довідка форма 12 і яка саме інформація вноситься в неї — читай у матеріалі.

Що таке форма 12 ЗСУ і для чого потрібна

Це один з основних документів, який підтверджує проходження військової служби. Вона може бути необхідною для оформлення пільг, отримання статусу учасника бойових дій, підтвердження перебування в зоні бойових дій або встановлення юридичних фактів у разі поранення чи загибелі.

Заповнює та зберігає цей документ штаб військової частини або відповідальні особи кадрової служби підрозділу. Читати на тему Форма 6 ЗСУ: як отримати довідку для оформлення статусу учасника бойових дій Розповідаємо, як отримати довідку додаток 6, щоб оформити статус УБД.

Що містить форма 12 ЗСУ

У документі вказують такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця.

військове звання.

посада.

особовий номер.

дата та місце народження.

дата призову або контракту.

переміщення по службі — відрядження, переведення тощо.

інші важливі відмітки — про поранення, загибель, зникнення безвісти.

Форма 12 ЗСУ — як отримати дані

Інформацію з неї мають право вимагати лише уповноважені особи чи військовослужбовці, чиї дані містяться в цьому документі.

Форма 12 ЗСУ — як отримати дані через військову частину

Військовослужбовець, який проходить службу, може звернутися до штабу своєї військової частини або до кадрового підрозділу з письмовим запитом — там мають надати інформацію.

Форма 12 ЗСУ — як отримати дані через ТЦК та СП

Якщо військовий звільнений зі служби або переведений, його облікові дані можуть знаходитися в місцевому ТЦК та СП. Потрібно звернутися із заявою, додавши:

паспорт або ID-картку;

військовий квиток;

документи, що підтверджують право на запит.

Форма 12 ЗСУ — як отримати дані через судовий або адвокатський запит

Якщо інформація потрібна для судової справи, наприклад, підтвердження служби, поранення, зникнення безвісти, можна подати адвокатський запит чи звернутися до суду, який зобов’яже надати дані.

Форма 12 ЗСУ — як отримати дані через запит родичів

Близькі родичі (дружина, батьки, діти) воїнів, які загинули або зникли безвісти можуть звернутися до військової частини чи Міноборони із заявою про отримання інформації.

Інформація з Форми 12 є конфіденційною, і її надають лише тим, хто має законне право на їх отримання.

Джерело інформації: Social.mil.gov.ua, пункт 2: яким документом підтверджується участь військовослужбовця у бойових діях.

Зверни увагу: норми документообігу можуть змінюватися, тому перш, ніж вимагати будь-яку довідку, отримай консультацію безпосередньо спеціалістів у військовій частині.

Раніше ми розповідали, як звільнитися з ЗСУ на законних підставах: причини звільнення та процедура.

