За кожен 1 млн грн — мінус мішок піску з плечей! Ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори

Ветеран російсько-української війни, ініціатор походу Ми не втомилися! Олександр Шевцов розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про свою благодійну ініціативу.

3 вересня п’ятеро ветеранів, що втратили кінцівки на війні, вирушили у благодійний похід Карпатами. Дистанція — 50 км.

У нас є одна велика ціль — це допомогти нашим побратимам! Кожен з нас збирає для свого підрозділу, у якому служив, — розповідає Олександр Шевцов.

Мета — зібрати 10 млн грн на амуніцію побратимам і показати всім, що вони не втомилися. Ветерани несуть із собою не лише спорядження, а й десять мішків з піском.

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За кожен мільйон гривень хлопці будуть скидати по одному мішку.

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