За каждый 1 млн грн — минус мешок песка с плеч! Ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы

Ветеран российско-украинской войны, инициатор похода Мы не устали! Александр Шевцов рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона о своей благотворительной инициативе.

3 сентября пятеро ветеранов, лишившихся конечностей на войне, отправились в благотворительный поход по Карпатам. Дистанция — 50 км.

У нас есть одна большая цель — это помочь нашим собратьям! Каждый из нас собирает для своего подразделения, в котором служил, — рассказывает Александр Шевцов.

Цель — собрать 10 млн грн на амуницию собратьям и показать всем, что они не устали. Ветераны несут с собой не только снаряжение, но и десять мешков с песком.

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За каждый миллион гривен ребята будут сбрасывать по одному мешку.

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