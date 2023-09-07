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Почтить честь военной разведки: Национальный банк выпустил памятную монету

Вероника Кононенко, редактор сайта 07 сентября 2023, 13:00
пам'ятна монета
Фото: Министерство обороны Украины

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