Недавно Глава НБУ Андрей Пышный и генерал-майор Кирилл Буданов презентовали новую памятную монету Военная разведка Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Ее посвятили всем воинам-разведчикам, являющимся глазами и ушами нашей армии. По словам Буданова, монета станет хорошим памятным знаком о победоносной борьбе военных разведчиков против оккупантов.

Почтить честь военной разведки: Национальный банк выпустил памятную монету / 3 Фотографии

Андрей Пышный отметил, что успехи и достижения разведчиков по понятным причинам обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев.

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Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Эта монета — посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших Героев.

6 сентября, в преддверии профессионального праздника сотрудников спецслужбы, Национальный банк ввел памятную монету в обращение тиражом до 75 000 штук. У монеты номинал 5 гривен.

Во время торжественного мероприятия Кирилл Буданов и глава НБУ подписали первые памятные наборы. Впоследствии их разыграют в благотворительных целях.

Почтить честь военной разведки: Национальный банк выпустил памятную монету / 3 Фотографии

Памятная монета Военная разведка Украины пополнила военную коллекцию, выпущенную Национальным банком. Какие еще памятные монеты войны есть и как они выглядят, смотри в материале.

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