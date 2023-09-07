Пусть будет свет! Уничтожим тьму! Поздравление Кирилла Буданова с Днем военной разведки Украины

В Украине каждый год 7 сентября отмечают День военной разведки. Разведка играет большую роль в войне, ведь благодаря полученной информации мы можем удачно атаковать врага или нарушать его планы.

Наши разведчики сейчас выполняют многие важные спецоперации, мы можем знать лишь о нескольких из них, о которых уже можно говорить. Сегодня мы расскажем о Дне военной разведки Украины и о поздравлении с праздником от руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

День военной разведки Украины: что это за праздник

Именно 7 сентября 1992 года в соответствии с Указом Президента об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины, в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня. Это явилось началом истории военной разведки независимой Украины.

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Ранее подобные структуры подчинялись Советскому Союзу, но после его распада и провозглашения Украиной независимости, нашей стране требовалась собственная военная разведка.

Ее создание началось одновременно со становлением Вооруженных Сил Украины.

В феврале 1992 года началось формирование управления разведки Главного штаба ВСУ, а уже 7 сентября было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны.

В апреле 1994 года по Указу Президента Главное управление военной разведки МОУ было переименовано в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Поздравление Кирилла Буданова с Днем военной разведки

Глава ГУР МО Кирилл Буданов поздравил своих коллег и собратьев с профессиональным праздником.

— Сегодня, вопреки преступно-убийственной, террористически-разрушительной агрессии России, мы отмечаем День военной разведки Украины!

Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественную оценку нашей деятельности, ведь разведчики — люди молчаливого подвига.

Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации. Предупрежден — значит вооружен!

Буданов подчеркнул, что успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли неоценимый вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев.

— Благодарю каждого из вас за службу, за все, что вы делаете ради нашей общей победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность, потому что разведка — это не только героические поступки и подвиги, это, прежде всего, напряженный, тяжелый ежедневный труд, который требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства для общегосударственных и национальных интересов.

Вечная слава и уважение боевым собратьям, отдавшим свою жизнь за родную страну, за независимость. Они навсегда останутся в наших сердцах! — акцентировал глава ГУР.

Он добавил:

— Мы отомстим российской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море!

Пусть будет свет! Уничтожим тьму!

Ранее мы рассказывали об уникальной операции украинских разведчиков, в результате которой вражеский вертолет Ми-8 добровольно приземлился в Харьковской области.

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