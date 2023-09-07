Хай буде світло! Знищимо пітьму! Привітання Кирила Буданова з Днем воєнної розвідки України

В Україні щороку 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Розвідка відіграє чималу роль у війні, адже завдяки отриманій інформації ми можемо вдало атакувати ворога чи скасувати його плани.

Наші розвідники зараз виконують багато важливих спецоперацій, ми можемо знати лише про кілька з них, які вже можна оголошувати. Сьогодні ми розповімо про День воєнної розвідки України та привітання зі святом від очільника ГУР МО Кирила Буданова.

День воєнної розвідки України: що це за свято

Саме 7 вересня 1992 року, відповідно до Указу Президента Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України, у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня. Це стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

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Раніше подібні структури підпорядковувалися Радянському Союзу, але після його розпаду та проголошення Україною незалежності нашій країні була потрібна власна воєнна розвідка.

Її створення розпочалося одночасно зі становленням Збройних сил України.

Вже у лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу ЗСУ, а 7 вересня ухвалили рішення щодо формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони.

У квітні 1994 року за Указом Президента Головне управління військової розвідки МОУ було перейменовано в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Привітання Кирила Буданова з Днем воєнної розвідки

Очільник ГУР МО Кирило Буданов привітав своїх колег та побратимів з професійним святом.

— Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України!

Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники — люди мовчазного подвигу.

Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений — значить озброєний!

Буданов наголосив, що успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених тощо зробили неоціненний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

— Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка — це не лише героїчні вчинки й подвиги, це, передусім — напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів.

Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях! — акцентував очільник ГУР.

Він додав:

— Ми помстимося російській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море!

Хай буде світло! Знищимо пітьму!

Раніше ми розповідали про унікальну операцію українських розвідників, внаслідок якої ворожий гелікоптер Мі-8 добровільно приземлився на Харківщині.

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