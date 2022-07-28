От исторических фигур прошлого до воинов, которые творят будущее: как выглядят памятные монеты войны

Несколько лет назад все пытались приобрести биткоины, впоследствии волна популярности утихла, а мысли всех украинцев заполонили марки о российском военном корабле.

Однако Нацбанк пытается тоже следовать всевозможным тенденциям, и уже много лет выпускает памятные монеты. В 2022 году они стали действительно особенными.

Каждая из них посвящена военным подразделениям, историческим фигурам и, конечно же, любимой песне всех украинцев Ой у лузі червона калина, которая стала символом борьбы против российских захватчиков.

Вікна собрали все памятные монеты полномасштабной войны, которые навсегда останутся как в нашей истории, так и в кошельках всех украинцев.

В единстве – сила

Первой памятной монетой, выпущенной Нацбанком после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, стала именно В единстве – сила.

Монета посвящена единению украинцев и всего мира в борьбе с оккупантами. Так, на одной стороне изображены переплетенные руки людей и флаг Украины.

На обороте размещены надписи на украинском и английском языках, провозглашающих В единстве – сила. Под ними размещаются композиция флагов тех стран, которые с первого дня полномасштабной войны поддерживают Украину.

Ой у лузі червона калина

Также одной из первых памятных стала монета, посвященная украинской песне, которая с начала полномасштабной войны стала звучать с новыми смыслами и силой.

Сотни лет назад Ой у лузі червона калина поднимала боевой дух украинских повстанцев, прокладывавших путь для будущей независимости нашего государства. Теперь она вдохновляет нас на борьбу за нашу нынешнюю свободу и счастливую жизнь будущих поколений.

Серия Вооруженные Силы Украины

Серия Вооруженных сил Украины существует еще с 2018 года и насчитывает уже 14 памятных монет. Первый выпуск был посвящен защитникам Донецкого аэропорта.

Как заявил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан, эти монеты каждый день будут напоминать украинцам о наших защитниках, которые сейчас на поле боя борются за нашу свободу.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

Памятная монета стала частью серии Вооруженные Силы Украины и была введена в обращение именно в 2022 году.

Монета посвящена отдельному роду сил ВСУ, в который входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Именно они выполняют сверхсложные и опасные операции на поле боя.

На монете виднеется лозунг Сил специальных операций ВСУ Иду на вы, что созвучно словам Святослава Храброго.

Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины

Монета посвящена отдельному виду сил ВСУ, сдерживающей и уничтожающей врага с моря и на приморских направлениях, тоже стала частью серии Вооруженные Силы Украины.

На обороте монеты виднеется лозунг, звучащий как Верность, мужество, сила. И эти слова абсолютно тождественны с личными качествами военнослужащих, которые борются за свободу украинцев, как на суше, так и в море.

Елизавета Ярославна

Последней памятной во время полномасштабной войны стала монета Елизавета Ярославна, посвященная старшей дочери Ярослава Мудрого.

В свое время украинка стала женой норвежского короля Гаральда Сурового, а после его смерти вышла замуж за короля Дании Свена II Эстридсена.

Однако украинцы научились создавать памятные композиции не только на бумаге или металле, но и прямо на земле. Читай, как в Киеве создали незабываемые панно из цветов.

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