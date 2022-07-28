От исторических фигур прошлого до воинов, которые творят будущее: как выглядят памятные монеты войны

Несколько лет назад все пытались приобрести биткоины, впоследствии волна популярности утихла, а мысли всех украинцев заполонили марки о российском военном корабле.
Однако Нацбанк пытается тоже следовать всевозможным тенденциям, и уже много лет выпускает памятные монеты. В 2022 году они стали действительно особенными.
Каждая из них посвящена военным подразделениям, историческим фигурам и, конечно же, любимой песне всех украинцев Ой у лузі червона калина, которая стала символом борьбы против российских захватчиков.
Вікна собрали все памятные монеты полномасштабной войны, которые навсегда останутся как в нашей истории, так и в кошельках всех украинцев.
Первой памятной монетой, выпущенной Нацбанком после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, стала именно В единстве – сила.
Монета посвящена единению украинцев и всего мира в борьбе с оккупантами. Так, на одной стороне изображены переплетенные руки людей и флаг Украины.
Фото: Нацбанк
На обороте размещены надписи на украинском и английском языках, провозглашающих В единстве – сила. Под ними размещаются композиция флагов тех стран, которые с первого дня полномасштабной войны поддерживают Украину.
Также одной из первых памятных стала монета, посвященная украинской песне, которая с начала полномасштабной войны стала звучать с новыми смыслами и силой.
Сотни лет назад Ой у лузі червона калина поднимала боевой дух украинских повстанцев, прокладывавших путь для будущей независимости нашего государства. Теперь она вдохновляет нас на борьбу за нашу нынешнюю свободу и счастливую жизнь будущих поколений.
Серия Вооруженных сил Украины существует еще с 2018 года и насчитывает уже 14 памятных монет. Первый выпуск был посвящен защитникам Донецкого аэропорта.
Как заявил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан, эти монеты каждый день будут напоминать украинцам о наших защитниках, которые сейчас на поле боя борются за нашу свободу.
Памятная монета стала частью серии Вооруженные Силы Украины и была введена в обращение именно в 2022 году.
Монета посвящена отдельному роду сил ВСУ, в который входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Именно они выполняют сверхсложные и опасные операции на поле боя.
На монете виднеется лозунг Сил специальных операций ВСУ Иду на вы, что созвучно словам Святослава Храброго.
Монета посвящена отдельному виду сил ВСУ, сдерживающей и уничтожающей врага с моря и на приморских направлениях, тоже стала частью серии Вооруженные Силы Украины.
На обороте монеты виднеется лозунг, звучащий как Верность, мужество, сила. И эти слова абсолютно тождественны с личными качествами военнослужащих, которые борются за свободу украинцев, как на суше, так и в море.
Последней памятной во время полномасштабной войны стала монета Елизавета Ярославна, посвященная старшей дочери Ярослава Мудрого.
В свое время украинка стала женой норвежского короля Гаральда Сурового, а после его смерти вышла замуж за короля Дании Свена II Эстридсена.
Однако украинцы научились создавать памятные композиции не только на бумаге или металле, но и прямо на земле. Читай, как в Киеве создали незабываемые панно из цветов.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!