Цветочная Мадонна, Мрія и даже марка о российском корабле — в Киеве создали незабываемые панно

В Киеве разными красками расцвели бархатцы, фиалки, бегонии. Тысячи цветов высаживают коммунальщики и создают из них настоящие панно. Мы расскажем о цветочных композициях Киевской Мадонны, самолета Мрія и марки о российском военном корабле.

Цветущая Мадонна с ребенком

Коммунальщики Соломенского района столицы создали цветочную композицию по мотивам Киевской мадонны.

Женщина, которая пряталась от российских бомб в метро с двухмесячным ребенком, ​​стала олицетворением несокрушимости всех украинских матерей и вдохновила коммунальных работников создать такую ​​композицию, сообщает нардеп Роман Грищук.

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Сначала появилось фото киевлянки Татьяны, которая кормит младенца, облокотившись на холодную стену метро. Его сделал венгерский журналист Андраш Фельдеш.

Впоследствии украинский иллюстратор Марина Соломенникова увидела это фото и создала на планшете картину. Иллюстрацию опубликовал даже консультант ватиканского Секретариата по делам коммуникаций, священник-иезуит Джеймс Мартин.

А теперь цветочное панно Мадонны с ребенком высадили возле Индустриального путепровода в Киеве.

Цветочная Мрія

А в Деснянском районе коммунальщики выложили из цветов нашу славную Мрію. Композицию, посвященную самому мощному грузовому самолету, показали в КГГА.

Для цветочного панно использовали 10 тысяч цветов разных сортов: колеус, бархатцы, бегония, ценерария и агератум.

Марка Русский военный корабль… из цветов

А еще в столице возле метро Левобережная высадили цветы, которые воссоздали марку Русский военный корабль, иди…, которая пользуется безумным спросом в Украине.

Теперь в разных уголках столицы можно любоваться ароматными картинами, символизирующими несокрушимый дух украинского народа во время войны.

Всего в Киеве планируется создать более 30 патриотических цветников, посвященных борьбе Украины с российским оккупантом.

А почитать историю киевской Мадонны ты можешь по ссылке. Узнай, как образ украинки из столичного метро оказался на церковной службе в Неаполе.