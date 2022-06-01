Путешествия и вдохновение

Цветочная Мадонна, Мрія и даже марка о российском корабле — в Киеве создали незабываемые панно

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 01 июня 2022, 16:00
Квіткові панно в Києві

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