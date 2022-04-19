Киевская Мадонна из метро, как церковный образ — история одного фото и одной иллюстрации

Эта история произошла в конце февраля. В начале широкомасштабного вторжения России в Украину соцсети всколыхнула фотография женщины, которая облокотившись на холодную стену станции киевского метро, ​​кормит младенца. Иллюстраторы начали вдохновляться этим фото.

Одну из таких картин на миллионную аудиторию запостил даже консультант ватиканского Секретариата по делам коммуникаций. Оказалось, что эту иллюстрацию сделала днепровская художница, а фото – венгерский журналист.

Мадонна с младенцем — это киевлянка Татьяна, которая и не подозревала, какой резонанс будет иметь ее фото с двухмесячной дочерью.

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Она с ребенком скрывалась от российских бомб и стала символом материнской силы и несокрушимости.

Вікна поговорили с Татьяной Близняк, когда она была уже в безопасном месте во Львовской области.

На руках она, припевая, качала малышку — трехмесячную Маричку. 27-летняя киевлянка рассказала, как отважилась бежать из столицы.

— Как раз 24-го бомбили Борисполь и мы это все хорошо у себя дома чувствовали. Содрогалось все. Как раз от этого и проснулись. А на другой день тоже недалеко от нас — еще ближе. На Кошице, 7, когда прилетел обломок — было видно зарево. Как сбили (российскую ракету), это было видно в окне, — вспоминает Татьяна.

Пряталась в метро

Татьяна с мужем Михаилом и тогда еще двухмесячной Маричкой решили уехать из города. Но билетов на поезд не было. Первые сутки ночевали дома в коридоре. А уже на следующий день отправились в ближайшую станцию ​​метро — переждать время до поезда. Потому что билеты удалось приобрести.

Татьяна вспоминает: взяли детскую коляску, все необходимое для дочери, собачку и отправились в укрытие. На станции было уже немало людей и довольно холодно. Но уже не страшно, что что-нибудь может прилететь сверху.

У нас было одеяло — мы его прямо на пол постелили. И так на полу я и сидела.

— Тут Маричка проснулась. Я стала ее кормить, – продолжает Татьяна.

Именно в это время в подземку спустились журналисты.

— Они увидели, как я кормлю дочь и спросили, можно ли нас сфотографировать. Никто даже не надеялся, что фото станет таким популярным и разлетится по всему миру, — улыбается женщина.

История фото

Тогда в метро работали журналисты независимого венгерского издания Телекс. Команда приехала в Украину из Будапешта в первые дни широкомасштабного вторжения России — снимать в горячих точках. 50-летний Андраш Фьольдеш сделал то самое известное фото Татьяны с Маричкой на руках. Он поделился с нами своими впечатлениями от этой встречи:

— Для нас это было совершенно ново, потому что мы никогда не переживали войну в нашей стране. В какой-то момент мы увидели эту маленькую семью — женщину с ребенком и мужчиной у одной из стен, и это было так трогательно, такая близость среди сотен людей вокруг, — говорит мужчина.

(фото: Facebook András Földes)

Как фото проиллюстрировала художница

Фото стало вирусным. Его подхватили разные сайты. На одном из них фото увидела и 30-летняя днепровская художница Марина Соломенникова. И ей на ум, вспоминает, мгновенно пришел образ:

Образ Киевской Мадонны, скрывающейся в метро от бомб. Это очень похоже на Мадонну с младенцем! — говорит художница.

В тот день Марина до поздней ночи создавала на планшете картину. А когда запостила, смогла познакомиться и с автором фото, и с его героинями. Была приятно удивлена, потому что иллюстрацию опубликовал даже консультант ватиканского Секретариата по делам коммуникаций, иезуитский священник Джеймс Мартин.

(фото: скриншот Twitter James Martin SJ)

— Я немного изменила здесь ракурс и немного стилизовала само фото — под стиль иллюстраций, под икону больше. И добавила вот этот нимб — как символ, наверное. Около нимба я изобразила карту киевского метро со всеми станциями, — делится Марина.

Киевскую Мадонну и еще несколько десятков иллюстраций на тему войны Марина Соломенникова выставила на специальную международную платформу — https://creativemarket.com/tubik. Здесь можно покупать картины как для частного использования, так и для коммерческого. Заработанные средства иллюстратор передает на нужды наших Вооруженных Сил.

Служба перед Киевской Мадонной

В конце прошлой недели перед образом Киевской Мадонны совершил службу Архиепископ Неаполя Доменико Баттаглиа.

Все произошло в импровизированной часовне на улице при школе сестер-францисканок.

Об этом на своей странице в Facebook нам рассказал 35-летний украинский священник Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме. Он обратился к Марине с просьбой разрешить напечатать иллюстрацию в большом формате. Кроме того, все верующие получили специальные маленькие образа с изображением.

— Это было очень важно. В этот уголок Неаполя приехало 50 семей-переселенцев из Украины, в том числе из Киева, Мариуполя, Бучи. Их дети уже пошли в украинский класс при школе сестер-францисканок, и мы искали возможность показать им нашу общность. Поэтому взяли эту замечательную иллюстрацию, — объяснил отец Вячеслав Окунь.

(фото от отца Вячеслава)

Сама же Киевская Мадонна Татьяна Близняк получила предложения от нескольких иностранных компаний — рекламировать товары для материнства.

Женщина говорит — ей это не нужно, но взяла на себя обязанность связать эти компании с теми, кто доставляет гуманитарную помощь для украинцев. Надеется, все получится.

Мы все защищаем наших детей, ведь они для нас дороже всего! Раньше мы рассказывали историю дедушки, оберегавшей сон внучки в Запорожье.