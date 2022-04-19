Киевская Мадонна из метро, как церковный образ — история одного фото и одной иллюстрации

Эта история произошла в конце февраля. В начале широкомасштабного вторжения России в Украину соцсети всколыхнула фотография женщины, которая облокотившись на холодную стену станции киевского метро, кормит младенца. Иллюстраторы начали вдохновляться этим фото.
Одну из таких картин на миллионную аудиторию запостил даже консультант ватиканского Секретариата по делам коммуникаций. Оказалось, что эту иллюстрацию сделала днепровская художница, а фото – венгерский журналист.
Мадонна с младенцем — это киевлянка Татьяна, которая и не подозревала, какой резонанс будет иметь ее фото с двухмесячной дочерью.
Она с ребенком скрывалась от российских бомб и стала символом материнской силы и несокрушимости.
Она с ребенком скрывалась от российских бомб и стала символом материнской силы и несокрушимости.
Вікна поговорили с Татьяной Близняк, когда она была уже в безопасном месте во Львовской области.
На руках она, припевая, качала малышку — трехмесячную Маричку. 27-летняя киевлянка рассказала, как отважилась бежать из столицы.
— Как раз 24-го бомбили Борисполь и мы это все хорошо у себя дома чувствовали. Содрогалось все. Как раз от этого и проснулись. А на другой день тоже недалеко от нас — еще ближе. На Кошице, 7, когда прилетел обломок — было видно зарево. Как сбили (российскую ракету), это было видно в окне, — вспоминает Татьяна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Földes András (@andras_foldes)
Публикация от Földes András (@andras_foldes)
Татьяна с мужем Михаилом и тогда еще двухмесячной Маричкой решили уехать из города. Но билетов на поезд не было. Первые сутки ночевали дома в коридоре. А уже на следующий день отправились в ближайшую станцию метро — переждать время до поезда. Потому что билеты удалось приобрести.
Татьяна вспоминает: взяли детскую коляску, все необходимое для дочери, собачку и отправились в укрытие. На станции было уже немало людей и довольно холодно. Но уже не страшно, что что-нибудь может прилететь сверху.
У нас было одеяло — мы его прямо на пол постелили. И так на полу я и сидела.
У нас было одеяло — мы его прямо на пол постелили. И так на полу я и сидела.
— Тут Маричка проснулась. Я стала ее кормить, – продолжает Татьяна.
Именно в это время в подземку спустились журналисты.
— Они увидели, как я кормлю дочь и спросили, можно ли нас сфотографировать. Никто даже не надеялся, что фото станет таким популярным и разлетится по всему миру, — улыбается женщина.
Тогда в метро работали журналисты независимого венгерского издания Телекс. Команда приехала в Украину из Будапешта в первые дни широкомасштабного вторжения России — снимать в горячих точках. 50-летний Андраш Фьольдеш сделал то самое известное фото Татьяны с Маричкой на руках. Он поделился с нами своими впечатлениями от этой встречи:
— Для нас это было совершенно ново, потому что мы никогда не переживали войну в нашей стране. В какой-то момент мы увидели эту маленькую семью — женщину с ребенком и мужчиной у одной из стен, и это было так трогательно, такая близость среди сотен людей вокруг, — говорит мужчина.
(фото: Facebook András Földes)
Фото стало вирусным. Его подхватили разные сайты. На одном из них фото увидела и 30-летняя днепровская художница Марина Соломенникова. И ей на ум, вспоминает, мгновенно пришел образ:
Образ Киевской Мадонны, скрывающейся в метро от бомб. Это очень похоже на Мадонну с младенцем! — говорит художница.
Образ Киевской Мадонны, скрывающейся в метро от бомб. Это очень похоже на Мадонну с младенцем! — говорит художница.
В тот день Марина до поздней ночи создавала на планшете картину. А когда запостила, смогла познакомиться и с автором фото, и с его героинями. Была приятно удивлена, потому что иллюстрацию опубликовал даже консультант ватиканского Секретариата по делам коммуникаций, иезуитский священник Джеймс Мартин.
(фото: скриншот Twitter James Martin SJ)
— Я немного изменила здесь ракурс и немного стилизовала само фото — под стиль иллюстраций, под икону больше. И добавила вот этот нимб — как символ, наверное. Около нимба я изобразила карту киевского метро со всеми станциями, — делится Марина.
Киевскую Мадонну и еще несколько десятков иллюстраций на тему войны Марина Соломенникова выставила на специальную международную платформу — https://creativemarket.com/tubik. Здесь можно покупать картины как для частного использования, так и для коммерческого. Заработанные средства иллюстратор передает на нужды наших Вооруженных Сил.
В конце прошлой недели перед образом Киевской Мадонны совершил службу Архиепископ Неаполя Доменико Баттаглиа.
Все произошло в импровизированной часовне на улице при школе сестер-францисканок.
Все произошло в импровизированной часовне на улице при школе сестер-францисканок.
Об этом на своей странице в Facebook нам рассказал 35-летний украинский священник Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме. Он обратился к Марине с просьбой разрешить напечатать иллюстрацию в большом формате. Кроме того, все верующие получили специальные маленькие образа с изображением.
— Это было очень важно. В этот уголок Неаполя приехало 50 семей-переселенцев из Украины, в том числе из Киева, Мариуполя, Бучи. Их дети уже пошли в украинский класс при школе сестер-францисканок, и мы искали возможность показать им нашу общность. Поэтому взяли эту замечательную иллюстрацию, — объяснил отец Вячеслав Окунь.
(фото от отца Вячеслава)
Сама же Киевская Мадонна Татьяна Близняк получила предложения от нескольких иностранных компаний — рекламировать товары для материнства.
Женщина говорит — ей это не нужно, но взяла на себя обязанность связать эти компании с теми, кто доставляет гуманитарную помощь для украинцев. Надеется, все получится.
Мы все защищаем наших детей, ведь они для нас дороже всего! Раньше мы рассказывали историю дедушки, оберегавшей сон внучки в Запорожье.