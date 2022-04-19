Рассказы

Киевская Мадонна из метро, как церковный образ — история одного фото и одной иллюстрации

София Богуцкая 19 апреля 2022, 20:00
Київська Мадонна: історія популярної ілюстрації
Фото: Instagram

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