Рассказы

Ангел, оберегающий сон внучки — трогательная история 84-летнего дедушки

Вероника Кононенко, практикантка сайта 15 апреля 2022, 17:00
дідусь колихає онуку в центрі біженців
Фото: Facebook

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