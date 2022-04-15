Ангел, оберегающий сон внучки — трогательная история 84-летнего дедушки

Ангелы ходят среди нас: оберегают наш сон, когда мы спим, успокаивают в трудные минуты и спасают жизнь ценой собственной.

Это все — о матерях, родителях и родных, которые ежедневно демонстрируют тепло и самопожертвование. Ради этого стоит бороться.

Для маленькой внучки и всей семьи 84-летний Валентин Николаевич стал таким ангелом.

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Он растрогал соцсети тем, как оберегает сон маленькой внучки в центре для беженцев Запорожья. Но его собственная история не менее трогательна.

Родные мужчины застряли в селе Степное Запорожской области. Они месяц жили в подвале, скрываясь от постоянных бомбардировок.

Но вскоре закончились все продовольственные запасы и семья чуть не потеряла маму малышки — Марию.

Валентин Николаевич не стал больше ждать, а отважился вывезти семью за 500 км от села, в котором неизвестно, выживешь ты завтра или нет.

Мужчина делится, что его детство прошло на обломках Второй мировой войны.

Я в детстве играл патронами, но не хочу, чтобы у моих внуков было такое же детство.

Поскольку он единственный водитель в семье, то весь путь пришлось вести автомобиль самому. Раньше он никогда не ездил на такие расстояния в качестве водителя.

Ради будущего сына, невестки, собаки и трех внуков Валентин Николаевич смог преодолеть страх и безопасно довезти их в Ивано-Франковск.

Легендарное фото с внучкой было сделано во время остановки в Запорожье. Сейчас семья уже в безопасности, однако неизвестно, смогут ли они когда-нибудь вернуться домой.

Многим повезло меньше, и возможности вырваться из-под обстрелов практически не было. Но жажда жизни побеждает смерть, к примеру, житель Мариуполя, чтобы выжить, переплыл ледяное море.