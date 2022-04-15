Ангел, що оберігає сон онуки: зворушлива історія дідуся, який вивіз з-під обстрілів усю родину

Ангели існують серед нас: оберігають наш сон, коли ми спимо, заспокоюють у важкі хвилини та рятують життя ціною власного.

Це все — про матерів, батьків та рідних, які щодня демонструють тепло та самопожертву. Заради цього і варто боротися.

Для маленької онучки та усієї своєї родини 84-літній Валентин Миколайович став таким ангелом.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Він зворушив соцмережі тим, як оберігає сон маленької в центрі для біженців. Та його власна історія не менш зворушлива.

Рідні чоловіка застрягли в селі Степове Запорізької області. Місяць вони жили у підвалі, переховуючись від постійних бомбардувань російської армії.

Та згодом усі продовольчі запаси скінчилася й родина ледь не втратила матір малечі — Марію.

Тож Валентин Миколайович не став більше чекати, а наважився вивезти родину за 500 км від села, де невідомо, виживеш ти завтра чи ні.

Чоловік ділиться, що його дитинство пройшло на уламках Другої світової війни.

Я в дитинстві грався патронами. Не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство.

Оскільки він єдиний водій у родині, весь шлях дідусю довелося кермувати самостійно. Раніше він ніколи не долав таких відстаней у ролі водія.

Заради майбутнього сина, невістки, трьох онуків та песика Валентин Миколайович зміг перебороти страх та безпечно довезти родину до Івано-Франківська.

Легендарне фото з онукою зробили під час зупинки в Запоріжжі. Зараз родина вже у безпеці, проте невідомо, чи зможуть вони колись повернутися додому.

Багато кому пощастило менше й можливості вирватися з-під обстрілів було обмаль. Та жага до життя перемагає смерть. До прикладу, житель Маріуполя, щоб вижити, переплив крижане море.