Київська Мадонна з метро, як церковний образ — історія одного фото та однієї ілюстрації

Ця історія сталася наприкінці лютого. На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну соцмережі сколихнула світлина жінки, яка, спершись на холодну стіну станції київського метро, годує немовля. Ілюстратори почали надихатися цим фото.

Одну з таких картин на мільйонну аудиторію запостив навіть консультант ватиканського Секретаріату у справах комунікацій. Виявилося, ту ілюстрацію зробила дніпровська художниця, а саме фото — угорський журналіст.

Мадонна з немовлям — то киянка Тетяна, яка йне підозрювала, який резонанс матиме її фото з двомісячною донькою.

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Вона з дитиною ховалася від російських бомб і стала символом материнської незламності та сили.

Вікна поговорили з Тетяною Блізняк, коли вона вже була у безпечному місці на Львівщині.

На руках вона, приспівуючи, колисала малятко — тримісячну Марічку. 27-річна киянка розповіла, як вирішила тікати зі столиці, яку 24 лютого почала бомбити російська армія.

— 24-го бомбили Бориспіль, і ми це все дуже добре в себе вдома відчували. Здригалося все. Від цього і прокинулися. А на другий день…ще ближче було. На Кошице, 7, коли прилетів уламок — було видно заграву. Тоді збили (ракету), це було видно у вікні, — згадує Тетяна.

Схованка в метро

Тетяна із чоловіком Михайлом і тоді ще двомісячною Марічкою вирішили їхати з міста. Та квитків на потяг не було. Першу добу ночували вдома у коридорі. А вже наступного дня вирушили до найближчої станції метро – перечекати час до потяга. Бо квитки таки вдалося придбати.

Тетяна пригадує: взяли дитячий візочок, усе необхідне для донечки, собаку і подалися в укриття. На станції було вже чимало люду і досить холодно. Але вже не страшно, що щось може прилетіти згори.

У нас була ковдра — ми її просто на підлогу постелили. І так на підлозі я і сиділа.

— Тут Марічка прокинулася. Я стала її годувати, — продовжує Тетяна.

Саме у той час у підземку спустилися журналісти.

— Вони побачили, як я годую донечку і запитали, чи можна нас сфотографувати. Навіть ніхто не сподівався, що фото стане таким популярним і розлетиться по всьому світу, — посміхається жінка.

Історія фото

Тоді у метро працювали журналісти незалежного угорського видання Телекс. Команда приїхала в Україну із Будапешту у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії — фільмувати у гарячих точках. 50–річний Андраш Фьольдеш зробив відоме фото Тетяни з Марічкою на руках. Він поділився з нами своїми враженнями від тієї зустрічі:

— Для нас це було абсолютно новим, тому що ми ніколи не переживали війну в нашій країні. В якийсь момент ми побачили цю маленьку сім’ю — жінку з дитиною та чоловіком біля однієї зі стін, і це було так зворушливо, така близькість між сотень людей навкруги, — каже чоловік.

(фото: Facebook András Földes)

Як фото проілюструвала художниця

Фото стало вірусним. Його підхопили різні сайти. На одному з них світлину побачила і 30-річна дніпровська художниця Марина Соломенникова. І їй на думку, згадує, миттєво прийшов образ:

Образ Київської Мадонни, яка ховається в метро від бомб. Це дуже схоже на Мадонну з немовлям! — каже художниця.

Того дня Марина до пізньої ночі створювала на планшеті картину. А коли запостила — то змогла познайомитися і з автором фото, і з його героїнями. Була приємно вражена, бо ілюстрацію опублікував навіть консультант ватиканського Секретаріату у справах комунікацій, єзуїтський священник Джеймс Мартін.

(фото: скриншот Twitter James Martin SJ)

— Я трохи змінила тут ракурс і трішки стилізувала саме фото — під стиль ілюстрацій, під ікону більше. І додала ось цей німб — як символ, мабуть. Біля німбу я зобразила карту київського метро з усіма станціями, — ділиться Марина.

Київську Мадонну та ще кілька десятків ілюстрацій на тему війни Марина Соломенникова виставила на спеціальну міжнародну платформу — https://creativemarket.com/tubik. Тут можна купувати картини як для приватного користування, так і для комерційного. Зароблені кошти ілюстраторка передає на потреби наших Збройних Сил.

Служба перед Київською Мадонною

Наприкінці минулого тижня перед образом Київської Мадонни відслужив службу Архієпископ Неаполя Доменіко Баттальа.

Усе відбулося в імпровізованій капличці на вулиці при школі сестер-францисканок.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів 35-річний український священник-єзуїт В’ячеслав Окунь, котрий зараз навчається у Римі. Він звернувся до Марини з проханням дозволити надрукувати ілюстрацію у великому форматі. Крім того, усі віряни отримали й спеціальні маленькі образки із зображенням.

— Це було дуже важливо. У цей куточок Неаполя приїхало 50 родин-переселенців з України, зокрема з Києва, Маріуполя, Бучі. Їхні діти вже пішли до українського класу при школі сестер-францисканок і ми шукали можливість показати їм нашу єдність. Тому взяли цю чудову ілюстрацію, — пояснив отець В’ячеслав Окунь.

(фото від отця В’ячеслава)

А сама Київська Мадонна Тетяна Блізняк отримала пропозиції від кількох іноземних компаній рекламувати товари для материнства.

Жінка каже: їй то не потрібно, але взяла на себе обов’язок зв’язати ці компанії із тими, хто доставляє гуманітарну допомогу для українців. Сподівається, усе вдасться.

Ми усі захищаємо наших дітей, адже вони для нас найдорожче! Раніше ми розповідали історію дідуся, що оберігав сон онуки в Запоріжжі.