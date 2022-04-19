Розповіді

Київська Мадонна з метро, як церковний образ — історія одного фото та однієї ілюстрації

Софія Богуцька 19 Квітня 2022, 20:00
Київська Мадонна: історія популярної ілюстрації

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