Символ материнської незламності: як Мадонна з метро надихнула художників

Її назвали Мадонною з київського метро.
Киянка Тетяна, яка з тримісячною дитиною ховалася від російських бомб, стала символом материнської незламності та сили.
Світлина мадонни, яка на станції метро годує своє немовля, надихнула художників.
У нас була ковдра, ми її на підлогу постелили. І так я сиділа, годувала дитину.
У нас була ковдра, ми її на підлогу постелили. І так я сиділа, годувала дитину.
Поруч саме працювали журналісти угорського видання Telex, які і сфотографували жінку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Telex.hu (@telexponthu)
Публикация от Telex.hu (@telexponthu)
Зображення жінки побачили мільйони людей у всьому світі. Сама ж Тетяна допомагає французьким компаніям надіслати допомогу в Україну.
Раніше ми розповідали як допомагають ветерани фонду Повернись живим.