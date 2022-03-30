Символ материнської незламності: як Мадонна з метро надихнула художників

Її назвали Мадонною з київського метро.

Киянка Тетяна, яка з тримісячною дитиною ховалася від російських бомб, стала символом материнської незламності та сили.

Світлина мадонни, яка на станції метро годує своє немовля, надихнула художників.

У нас була ковдра, ми її на підлогу постелили. І так я сиділа, годувала дитину.

Поруч саме працювали журналісти угорського видання Telex, які і сфотографували жінку.

Зображення жінки побачили мільйони людей у всьому світі. Сама ж Тетяна допомагає французьким компаніям надіслати допомогу в Україну.

Раніше ми розповідали як допомагають ветерани фонду Повернись живим.