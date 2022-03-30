Символ материнской несокрушимости: как Мадонна из метро вдохновила художников всего мира

Ее назвали Мадонной из киевского метро.
Киевлянка Татьяна, которая с трехмесячным ребенком скрывалась от российских бомб, стала символом материнской несокрушимости и силы.
Фотография мадонны, которая на станции метро кормит своего младенца, вдохновила художников.
У нас было одеяло, мы его на пол постелили. И так я сидела, кормила ребенка.
У нас было одеяло, мы его на пол постелили. И так я сидела, кормила ребенка.
Рядом работали журналисты венгерского издания Telex, которые и сфотографировали женщину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Telex.hu (@telexponthu)
Публикация от Telex.hu (@telexponthu)
Изображения женщины увидели миллионы людей по всему миру. Сама же Татьяна помогает французским компаниям посылать помощь в Украину.
Раньше мы рассказывали, как помогают ветераны фонда Вернись живым.