Символ материнской несокрушимости: как Мадонна из метро вдохновила художников всего мира

Ее назвали Мадонной из киевского метро.

Киевлянка Татьяна, которая с трехмесячным ребенком скрывалась от российских бомб, стала символом материнской несокрушимости и силы.

Фотография мадонны, которая на станции метро кормит своего младенца, вдохновила художников.

У нас было одеяло, мы его на пол постелили. И так я сидела, кормила ребенка.

Рядом работали журналисты венгерского издания Telex, которые и сфотографировали женщину.

Изображения женщины увидели миллионы людей по всему миру. Сама же Татьяна помогает французским компаниям посылать помощь в Украину.

Раньше мы рассказывали, как помогают ветераны фонда Вернись живым.