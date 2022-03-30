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Приставив пістолет, наказав роздягнутись — історія українки, яку зґвалтували російські окупанти

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Березня 2022, 15:30
Історія українки, яку зґвалтував російський окупант
Фото: Pexels, Facebook

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