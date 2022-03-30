Приставил пистолет, приказал раздеться — история украинки, которую изнасиловали российские оккупанты

Маленький Леша еще многого не понимает. Возможно, это пока и к лучшему.

Здесь, в Тернополе, на детской площадке, он рассказывает людям, что дом пришлось покинуть из-за войны, но папа остался там.

Для кого-то это страшная история, но для четырехлетнего мальчика и его мамы Натальи — ужасающая реальность. Мама не рассказала Леше, что папы нет в живых. Но поделилась с изданием The Times своей историей, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.

Была ночь 9 марта, ее четырехлетний сын прятался в котельной. Раздались выстрелы.

Сначала оккупанты застрелили собаку Натальи, а затем и любимого мужа. Тело 35-летнего Андрея, лежавшее у ворот, женщина увидела только после еще одного оглушительного выстрела.

Одного из захватчиков звали Михаил Романов, это был командир части. Он разбил машину женщины, чтобы она не смогла убежать.

Второй оккупант был немного моложе, именно он забрал жизнь Андрея. Военный приставил пистолет к вискам Натальи и сказал:

Я застрелил его, потому что он нацист.

Затем он приказал женщине раздеться, угрожая показать маленькому сыну “мозги его матери, которые будут разбросаны по всему дому”.

Оккупанты по очереди насиловали Наталью. Они издевались над женщиной, держа пистолет у ее головы.

Затем ушли, но вернулись через 20 минут еще более пьяные, чтобы снова изнасиловать женщину. Они едва держались на ногах, поэтому после содеянного быстро уснули в креслах.

Наталья побежала за сыном, который был просто парализован страхом. Ребенок боялся куда-либо выходить, но мама сказала, что нужно бежать, и очень быстро, иначе их застрелят.

Когда она открывала ворота, мальчик стоял рядом с телом родного папы и не смог его узнать. Женщина так и не смогла проститься с любимым.

Наталья и четырехлетний Леша сбежали в Тернополь к родственникам. Ребенок до сих пор не понимает, что произошло в ту ночь, и все еще надеется увидеть папу.

Здесь, на детской площадке, он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война.

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