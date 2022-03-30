Рассказы

Приставил пистолет, приказал раздеться — история украинки, которую изнасиловали российские оккупанты

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 марта 2022, 15:30
Історія українки, яку зґвалтував російський окупант
Фото: Pexels, Facebook

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