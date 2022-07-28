Від історичних постатей минулого до воїнів, що творять майбутнє: як виглядають пам’ятні монети війни

Кілька років тому всі намагались придбати біткоїни, згодом хвиля популярності вщухла, а думки усіх українців заполонили марки про російський воєнний корабель.

Однак Нацбанк намагається теж слідувати можним тенденціям та вже чимало років випускає пам’ятні монети. У 2022 році вони стали дійсно особливими.

Кожна з них присвячена військовим підрозділам, історичним постатям та, звісно ж, улюбленій пісні всіх українців Ой у лузі червона калина, що практично стала символом боротьби проти російських загарбників.

Вікна зібрали усі пам’ятні монети повномасштабної війни, що назавжди лишаться як у нашій історії, так і у гаманцях усіх українців.

В єдності — сила

Першою пам’ятною монетою, яку випустив Нацбанк після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, стала саме В єдності — сила.

Монета присвячена єднанню українців та всього світу у боротьбі проти окупантів. Так, на одній стороні зображені переплетені руки людей та прапор України.

На звороті розміщені написи українською та англійською мовами, що проголошують В єдності — сила. Під ними розташовуються композиція прапорів тих держав, які з першого дня повномасштабної війни підтримують Україну.

Ой у лузі червона калина

Також однією з перших пам’ятних стала монета, присвячена українській пісні, що від початку повномасштабної війни стала звучати з новими сенсами та силою.

Сотні років тому Ой у лузі червона калина підіймала бойовий дух українських повстанців, що торували шлях для майбутньої незалежності нашої держави. Тепер вона надихає нас на боротьбу за нашу теперішню свободу та щасливе життя майбутніх поколінь.

Серія Збройні Сили України

Серія Збройні Сили України існує ще з 2018 року та налічує вже 14 пам’ятних монет. Перший випуск був присвячений захисникам Донецького аеропорту.

Як заявив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан, ці монети щодня будуть нагадувати українцям про наших захисників, які зараз на полі бою виборюють нашу свободу.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

Пам’ятна монета стала частиною серії Збройні Сили України та була введена в обіг саме 2022 року.

Монета присвячена окремому роду сил ЗСУ, до якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Саме вони виконують надскладні та надзвичайно небезпечні операції на полі бою.

На монеті видніється гасло Сил спеціальних операцій ЗСУ Іду на ви, що співзвучне зі словами Святослава Хороброго.

Військово-морські Сили Збройних Сил України

Монета присвячена окремому виду сил ЗСУ, що стримує та нищить ворога з моря та на приморських напрямках, теж стала частиною серії Збройні Сили України.

На звороті монети видніється гасло, що звучить як Вірність, мужність, сила. І ці слова абсолютно тотожні з особистими якостями військовослужбовців, які виборюють свободу українців, як на суші, так і у морі.

Єлизавета Ярославна

Останньою наразі пам’ятною під час повномасштабної війни стала монета Єлизавета Ярославна, що присвячена старшій доньці Ярослава Мудрого.

Свого часу українка стала дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, а після його смерті одружилась з королем Данії Свеном II Естрідсеном.

Однак українці навчились створювати пам’ятні композиції не лише на папері чи металі, але й прямісінько на землі. Читай, як у Києві створили незабутні панно з квітів.

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